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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Ноттингем Форест
Брентфорд - Ноттингем Форест: обзор матча 20 января 2024
Брентфорд
20.01.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
19'
А. Тони
58'
Б. Ми
68'
Н. Мопе
3'
Данило
65'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Ноттингем Форест
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
М. Йенсен
90'
+6
Замена
К. Айер
️️️️
М. Расмуссен
90'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
К. Льюис-Поттер
90'
86'
Замена
Б. Агилера
️️️️
Г. Монтиэль
Замена
С. Регилон
️️️️
Н. Мопе
74'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
М. Дамсгор
74'
ГОЛ! 3:2!
Н. Мопе
Пас отдал
М. Расмуссен
68'
Желтая карточка
А. Тони
66'
65'
ГОЛ! 2:2!
К. Вуд
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
62'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Р. Йетс
ГОЛ! 2:1!
Б. Ми
Пас отдал
М. Йенсен
58'
54'
Желтая карточка
Г. Монтиэль
51'
Желтая карточка
Данило
ГОЛ! 1:1!
А. Тони
19'
18'
Желтая карточка
О. Мангала
3'
ГОЛ! 0:1!
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
17
Айван Тони
(К)
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
8
Данило
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Jamie McDonnell
ЦП
10
Брэндон Агилера
АП
7
Detlef Esapa Osong
ЦФ
18
Джо Гарднер
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Флеккен
22
Коллинс
15
Ми
2
Пайннок
2
Расмуссен
27
Янельт
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
17
Тони
11
Мопе
4-2-2-1-1
30
Тернер
29
Монтиэль
12
Омобамиделе
5
Мурильо
17
Тавареш
23
Мангала
8
Данило
8
Домингес
22
Йетс
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
11
Мопе
3
Регилон
3
Регилон
11
Мопе
2
Расмуссен
20
Айер
20
Айер
2
Расмуссен
24
Дамсгор
26
Баптист
26
Баптист
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
10
Да Силва
10
Да Силва
23
Льюис-Поттер
8
Йенсен
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
8
Йенсен
22
Йетс
3
Уильямс
3
Уильямс
22
Йетс
29
Монтиэль
10
Агилера
10
Агилера
29
Монтиэль
Остались в запасе
Брентфорд
Ноттингем Форест
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
18
Jamie McDonnell
ЦП
7
Detlef Esapa Osong
ЦФ
18
Джо Гарднер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
18
Jamie McDonnell
ЦП
7
Detlef Esapa Osong
ЦФ
18
Джо Гарднер
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Брентфорд - Ноттингем Форест
1
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
14
Офсайды
0
2
Количество передач
446
487
Сейвы
1
2
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.09
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
England Darren, England
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
Новости команд
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Брентфорд
Ноттингем Форест
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