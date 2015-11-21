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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Ноттингем Форест
Брентфорд - Ноттингем Форест: обзор матча 21 ноября 2015
Брентфорд
21.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
63'
С. Каньос
90+6'
Ф. Хофманн
73'
Х. Лэнсбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Ноттингем Форест
ГОЛ! 2:1!
Ф. Хофманн
90'
+6
Желтая карточка
Р. Вудс
90'
87'
Замена
Т. Уокер
️️️️
Н. Оливейра
Замена
Д. О'Коннелл
️️️️
А. Джадж
73'
73'
ГОЛ! 1:1!
Х. Лэнсбери
Красная карточка
Х. Дин
71'
68'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Р. Мендес
67'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Л. Троттер
ГОЛ! 1:0!
С. Каньос
Пас отдал
Х. Дин
63'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Л. Вибе
61'
Замена
С. Каньос
️️️️
Д. Свифт
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Лайам Троттер
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
7
Сэм Саундерс
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
3-5-2
27
Баттон
21
Бидуэлл
6
Тарковски
6
Дин
18
Вудс
8
Дьягурага
26
Вибе
31
Джадж
4
МакКормак
23
Йеннарис
8
Свифт
4-3-3
24
Де Врис
14
Хоббс
5
Миллс
2
Личай
15
Пинильос
23
Лэнсбери
17
Троттер
8
Воган
16
Уорд
7
Оливейра
20
Мендес
8
Свифт
7
Каньос
7
Каньос
8
Свифт
31
Джадж
5
О'Коннелл
5
О'Коннелл
31
Джадж
26
Вибе
33
Хофманн
33
Хофманн
26
Вибе
20
Мендес
20
Блэксток
20
Блэксток
20
Мендес
17
Троттер
10
Уильямс
10
Уильямс
17
Троттер
7
Оливейра
19
Уокер
19
Уокер
7
Оливейра
Остались в запасе
Брентфорд
Ноттингем Форест
3
Акакий Гогиа
ПВ
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
Главный тренер
Ли Карсли
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Брентфорд - Ноттингем Форест
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Брендан Мэлоун
(Уилтшир)
Стадион:
Гриффин Парк
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