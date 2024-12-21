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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Ноттингем Форест
Брентфорд - Ноттингем Форест: обзор матча 21 декабря 2024
Брентфорд
21.12.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
38'
О. Эйна
51'
Э. Эланга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Ноттингем Форест
Замена
Ю. Эмре Конак
️️️️
М. Расмуссен
90'
+6
90'
+2
Замена
Т. Авонийи
️️️️
К. Вуд
90'
+2
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Н. Уильямс
Желтая карточка
М. Дамсгор
87'
84'
Желтая карточка
Н. Домингес
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
К. Шаде
81'
79'
Желтая карточка
Ж. Силва
75'
Замена
Ж. Силва
️️️️
М. Гиббс-Уайт
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Айер
67'
Замена
П. Магома
️️️️
В. Янельт
67'
64'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Э. Андерсон
64'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Э. Эланга
Желтая карточка
Й. Висса
57'
55'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
51'
ГОЛ! 0:2!
Э. Эланга
Желтая карточка
Б. Ми
40'
38'
ГОЛ! 0:1!
О. Эйна
Пас отдал
Н. Уильямс
27'
Желтая карточка
Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Флеккен
20
Айер
22
Коллинс
15
Ми
27
Янельт
23
Нергор
9
Висса
24
Дамсгор
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
3-2-1-3-1
26
Селс
31
Миленкович
5
Мурильо
5
Морато
3
Уильямс
34
Эйна
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
19
Эланга
9
Вуд
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
Расмуссен
26
Конак
26
Конак
Расмуссен
27
Янельт
25
Магома
25
Магома
27
Янельт
7
Шаде
14
Карвалью
14
Карвалью
7
Шаде
3
Уильямс
15
Тоффоло
15
Тоффоло
3
Уильямс
5
Андерсон
8
Домингес
8
Домингес
5
Андерсон
19
Эланга
22
Йетс
22
Йетс
19
Эланга
10
Гиббс-Уайт
20
Силва
20
Силва
10
Гиббс-Уайт
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
Остались в запасе
Брентфорд
Ноттингем Форест
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
7
Тони Йогейн
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
1
Карлос Мигел
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
7
Тони Йогейн
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Брентфорд - Ноттингем Форест
3
4
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
5
Нарушения
9
14
Офсайды
1
3
Количество передач
527
304
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.84
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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