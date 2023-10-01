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Ноттингем Форест - Брентфорд
Ноттингем Форест - Брентфорд: обзор матча 01 октября 2023
Ноттингем Форест
01.10.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
65'
Н. Домингес
58'
К. Нергор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Брентфорд
89'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Айер
89'
Замена
М. Олакигбе
️️️️
В. Янельт
88'
Желтая карточка
Ф. Ониика
Замена
К. Вуд
️️️️
Т. Авонийи
80'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Н. Домингес
80'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
И. Сангаре
77'
75'
Замена
Н. Мопе
️️️️
К. Льюис-Поттер
69'
Замена
С. Годдос
️️️️
А. Хики
69'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
М. Йенсен
Желтая карточка
И. Сангаре
68'
ГОЛ! 1:1!
Н. Домингес
Пас отдал
Г. Тоффоло
65'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Э. Эланга
61'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
К. Хадсон-Одои
60'
58'
ГОЛ! 0:1!
К. Нергор
Пас отдал
М. Йенсен
Вторая желтая
М. Ниахате
57'
Желтая карточка
М. Ниахате
30'
2'
Желтая карточка
А. Хики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Тернер
30
Боли
19
Ниахате
5
Мурильо
92
Орье
6
Сангаре
23
Мангала
8
Домингес
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
14
Авонийи
4-1-2-3
1
Флеккен
22
Коллинс
2
Пайннок
20
Айер
2
Хики
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
9
Висса
7
Хадсон-Одои
15
Тоффоло
15
Тоффоло
7
Хадсон-Одои
6
Сангаре
8
Куяте
8
Куяте
6
Сангаре
19
Эланга
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
14
Авонийи
9
Вуд
9
Вуд
14
Авонийи
8
Домингес
27
Ориги
27
Ориги
8
Домингес
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
8
Йенсен
16
Ониика
16
Ониика
8
Йенсен
2
Хики
7
Годдос
7
Годдос
2
Хики
27
Янельт
17
Олакигбе
17
Олакигбе
27
Янельт
23
Льюис-Поттер
11
Мопе
11
Мопе
23
Льюис-Поттер
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Брентфорд
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
Главный тренер
Стив Купер
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ноттингем Форест - Брентфорд
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
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