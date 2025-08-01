2 августа на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 3-го тура Российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Крыльями Советов». Команды начали сезон по-разному: хозяева никак не могут выйти из кризиса, а гости демонстрируют стабильные и боеспособные выступления. На фоне последних результатов встреча обещает быть напряжeнной, особенно для хозяев, которые пока не набрали ни одного очка.

«Ростов»

Команда Валерия Карпина находится в затяжной полосе неудач. За последние семь матчей РПЛ «Ростов» не смог одержать ни одной победы, уступив, в том числе, «Динамо» и «Зениту» в стартовых турах текущего сезона. Проблемы есть как в атаке, так и в обороне: всего 3 забитых мяча за 5 матчей и сразу 8 пропущенных. Средняя результативность – 0.60 гола за игру – одна из самых низких в лиге. Кроме того, команда пропускает в каждом матче, и последняя игра в Кубке России против «Спартака» (0:2) лишь подчеркнула общий спад.

«Крылья Советов»

Самарская команда, наоборот, начала сезон стабильно. Победа над «Пари НН» (2:0) и успех в Кубке против «Краснодара» (2:1) укрепили уверенность в силах. Команда не проигрывает три матча подряд, забивает регулярно (в среднем 1.40 за игру за последние 5 матчей) и пропускает сравнительно немного. Особенно стоит отметить организованную игру в средней линии и уверенные действия в позиционной атаке. Учитывая форму соперника, «Крылья» подходят к матчу как минимум не в статусе аутсайдера.

Факты о командах:

«Ростов»

Проиграл 4 последних матча

Не выигрывает 7 матчей подряд в РПЛ

В среднем: 0.60 гола забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 матчах РПЛ подряд

«Крылья Советов»

Не проигрывают 3 матча подряд в РПЛ

В среднем: 1.40 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Победа в последних двух официальных матчах

Забивают в 3 матчах РПЛ подряд

Прогноз на матч

Форма «Ростова» вызывает опасения. Команда испытывает трудности в атаке, действует медленно и неуверенно в обороне. «Крылья Советов» на фоне соперника выглядят собраннее и организованнее. С учeтом текущей динамики и отсутствия побед у хозяев, более надeжной ставкой видится результат в пользу гостей – как минимум без поражения. Самарцы способны воспользоваться слабостями соперника и увезти очки с выезда.

Рекомендованные ставки: