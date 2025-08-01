Введите ваш ник на сайте
«Ростов» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 1.86

01 августа 2025 8:01
Ростов - Крылья Советов
02 авг. 2025, суббота 18:00 | Россия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2 августа на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 3-го тура Российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Крыльями Советов». Команды начали сезон по-разному: хозяева никак не могут выйти из кризиса, а гости демонстрируют стабильные и боеспособные выступления. На фоне последних результатов встреча обещает быть напряжeнной, особенно для хозяев, которые пока не набрали ни одного очка.

«Ростов»

Команда Валерия Карпина находится в затяжной полосе неудач. За последние семь матчей РПЛ «Ростов» не смог одержать ни одной победы, уступив, в том числе, «Динамо» и «Зениту» в стартовых турах текущего сезона. Проблемы есть как в атаке, так и в обороне: всего 3 забитых мяча за 5 матчей и сразу 8 пропущенных. Средняя результативность – 0.60 гола за игру – одна из самых низких в лиге. Кроме того, команда пропускает в каждом матче, и последняя игра в Кубке России против «Спартака» (0:2) лишь подчеркнула общий спад.

«Крылья Советов»

Самарская команда, наоборот, начала сезон стабильно. Победа над «Пари НН» (2:0) и успех в Кубке против «Краснодара» (2:1) укрепили уверенность в силах. Команда не проигрывает три матча подряд, забивает регулярно (в среднем 1.40 за игру за последние 5 матчей) и пропускает сравнительно немного. Особенно стоит отметить организованную игру в средней линии и уверенные действия в позиционной атаке. Учитывая форму соперника, «Крылья» подходят к матчу как минимум не в статусе аутсайдера.

Факты о командах:

«Ростов»

  • Проиграл 4 последних матча
  • Не выигрывает 7 матчей подряд в РПЛ
  • В среднем: 0.60 гола забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 матчах РПЛ подряд

«Крылья Советов»

  • Не проигрывают 3 матча подряд в РПЛ
  • В среднем: 1.40 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в последних двух официальных матчах
  • Забивают в 3 матчах РПЛ подряд

Личные встречи
42% (25)
25% (15)
32% (19)
80
Забитых мячей
72
1.36
В среднем за матч
1.22
6:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ростов
1 : 4
02.08.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
3 : 1
07.12.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
1 : 3
26.07.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
2 : 0
01.03.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Крылья Советов
5 : 1
05.08.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Крылья Советов
1 : 3
12.11.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
2 : 1
17.09.2022
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1 : 0
06.04.2022
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
4 : 2
18.09.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
0 : 0
04.07.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1 : 0
12.08.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Крылья Советов
1 : 0
08.12.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ростов
0 : 1
11.08.2018
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
0 : 0
19.03.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ростов
2 : 1
09.09.2016
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
0 : 1
05.03.2016
Ростов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1 : 1
16.08.2015
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Крылья Советов
0 : 2
15.03.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Ростов
1 : 2
20.10.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Крылья Советов
0 : 2
02.12.2012
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ростов
1 : 2
12.08.2012
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 40 тур
Крылья Советов
2 : 1
22.04.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 34 тур
Ростов
1 : 0
11.03.2012
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
1 : 0
01.10.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
2 : 2
29.05.2011
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Ростов
1 : 2
24.10.2010
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
14.05.2010
Ростов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
2 : 2
22.08.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
0 : 0
18.04.2009
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1 : 1
04.08.2007
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Крылья Советов
0 : 1
14.04.2007
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
1 : 0
04.11.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
2 : 2
16.07.2006
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
2 : 1
06.11.2005
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
1 : 1
02.07.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0 : 1
24.07.2004
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
2 : 1
07.07.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2 : 1
13.09.2003
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
3 : 0
04.05.2003
Ростов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
0 : 3
17.08.2002
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Крылья Советов
3 : 2
28.04.2002
Ростов
Чемпионат России, 26 тур
Крылья Советов
3 : 0
30.09.2001
Ростов
Чемпионат России, 12 тур
Ростов
2 : 0
10.06.2001
Крылья Советов
Чемпионат России, 28 тур
Ростов
2 : 0
21.10.2000
Крылья Советов
Чемпионат России, 14 тур
Крылья Советов
0 : 3
23.06.2000
Ростов
Чемпионат России, 17 тур
Крылья Советов
0 : 0
21.07.1999
Ростов
Чемпионат России, 3 тур
Ростов
2 : 1
17.04.1999
Крылья Советов
Чемпионат России, 19 тур
Крылья Советов
1 : 0
01.08.1998
Ростов
Чемпионат России, 4 тур
Ростов
3 : 0
18.04.1998
Крылья Советов
Чемпионат России, 33 тур
Крылья Советов
3 : 0
01.11.1997
Ростов
Чемпионат России, 16 тур
Ростов
1 : 1
02.07.1997
Крылья Советов
Чемпионат России, 32 тур
Ростов
1 : 0
19.10.1996
Крылья Советов
Чемпионат России, 15 тур
Крылья Советов
0 : 2
06.07.1996
Ростов
Чемпионат России, 21 тур
Крылья Советов
2 : 6
19.08.1995
Ростов
Чемпионат России, 12 тур
Ростов
2 : 2
24.06.1995
Крылья Советов
Чемпионат России, 20 тур
Ростов
3 : 3
13.07.1993
Крылья Советов
Чемпионат России, 4 тур
Крылья Советов
1 : 1
26.05.1993
Ростов
Чемпионат России. Первый этап, 18 тур
Ростов
1 : 1
02.08.1992
Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап, 10 тур
Крылья Советов
1 : 0
17.05.1992
Ростов
Показать все

Прогноз на матч

Форма «Ростова» вызывает опасения. Команда испытывает трудности в атаке, действует медленно и неуверенно в обороне. «Крылья Советов» на фоне соперника выглядят собраннее и организованнее. С учeтом текущей динамики и отсутствия побед у хозяев, более надeжной ставкой видится результат в пользу гостей – как минимум без поражения. Самарцы способны воспользоваться слабостями соперника и увезти очки с выезда.

Рекомендованные ставки:

  • «Крылья Советов» не проиграют (X2) – коэффициент 1.86
  • Индивидуальный тотал «Ростова» меньше 1 – коэффициент 1.80

Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ростов
