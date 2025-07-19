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«Зенит» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.35

19 июля 2025 9:37
Зенит - Ростов
20 июл. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.35
Победа «Зенита» – коэффициент 1.35
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20 июля на стадионе «Санкт-Петербург» состоится матч первого тура российской Премьер-лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Ростов». Ожидается интересная встреча, учитывая текущие формы команд.

«Зенит»

«Зенит» подходит к матчу в отличной форме. Команда выиграла 4 последних матча в Премьер-лиге, а в последней встрече победила «Ахмат» 3:0. В последних 5 матчах «Зенит» забил 18 голов, что составляет 3.60 гола за игру в среднем. Атака выглядит уверенно, однако защита тоже имеет небольшие проблемы, пропустив 5 голов за те же 5 матчей, что в среднем составляет 1.00 гола за игру.

На домашней арене «Зенит» традиционно сильнее: в последних 3 играх они не пропустили ни одного гола. В атаке команда продолжает забивать много, демонстрируя высокий уровень подготовки перед сезоном, что также подтверждают победы в товарищеских матчах, включая разгром «Войводины» (7:1).

«Ростов»

«Ростов» не может похвастаться хорошими результатами в последних играх. В 5 последних матчах Премьер-лиги команда не одержала победу. За эти игры «Ростов» забил всего 5 голов, что в среднем составляет 1.00 гол за матч. Проблемы в атаке остаются очевидными.

Оборона «Ростова» тоже не в лучшей форме, пропустив 8 голов за 5 матчей, что составляет 1.60 гола за игру. Проблемы в защите и неудачные товарищеские матчи, включая поражение от «Факела» (0:2), ставят команду в затруднительное положение. Хотя «Ростов» успел сыграть вничью с «Динамо Махачкала», проблемы в обороне и атаке остаются.

Факты о командах

«Зенит»

  • Победа в 4 последних матчах Премьер-лиги
  • В последних 5 играх забил 18 голов
  • Не пропустил в 3 последних домашних матчах
  • Среднее количество голов за игру: 3.60 забито, 1.00 пропущено

«Ростов»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах Премьер-лиги
  • В последних 5 играх забил 5 голов
  • В последних 5 играх пропустил 8 голов
  • Среднее количество голов за игру: 1.00 забито, 1.60 пропущено

Личные встречи
56% (35)
24% (15)
21% (13)
115
Забитых мячей
56
1.83
В среднем за матч
0.89
6:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
0 : 1
18.05.2025
Зенит
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Зенит
2 : 0
16.04.2025
Ростов
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Ростов
0 : 1
12.03.2025
Зенит
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Ростов
1 : 2
07.02.2025
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
5 : 0
03.08.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
2 : 1
25.05.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
1 : 1
29.07.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
0 : 0
16.04.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 1
02.10.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
2 : 2
03.12.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
2 : 4
01.08.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
2 : 2
27.02.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
0 : 2
15.08.2020
Зенит
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
1 : 2
22.07.2020
Зенит
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
6 : 1
19.10.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
1 : 0
19.05.2019
Зенит
Кубок «Матч Премьер»,
Ростов
0 : 5
28.01.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
2 : 0
25.11.2018
Ростов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ростов
3 : 1
01.11.2018
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
0 : 0
11.03.2018
Зенит
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
0 : 0
27.08.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0 : 0
03.12.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
3 : 2
12.08.2016
Ростов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
3 : 0
24.04.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 0
03.10.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
3 : 0
10.05.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ростов
0 : 5
20.09.2014
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Зенит
0 : 2
22.11.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ростов
0 : 4
22.09.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Ростов
1 : 1
12.05.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Зенит
2 : 1
02.11.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
1 : 3
23.10.2011
Зенит
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
4 : 0
14.06.2011
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Зенит
5 : 0
14.11.2010
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Ростов
1 : 3
24.07.2010
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
2 : 0
13.09.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
2 : 1
03.05.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Зенит
2 : 0
15.07.2007
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
2 : 3
18.03.2007
Зенит
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
1 : 3
10.09.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
1 : 1
02.04.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
4 : 2
19.11.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
0 : 1
09.07.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
0 : 1
15.08.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
2 : 1
03.07.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
1 : 1
18.10.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
0 : 0
06.04.2003
Ростов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
0 : 2
02.11.2002
Ростов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1 : 2
30.03.2002
Зенит
Чемпионат России, 16 тур
Ростов
1 : 2
11.07.2001
Зенит
Чемпионат России, 2 тур
Зенит
3 : 1
17.03.2001
Ростов
Чемпионат России, 23 тур
Ростов
0 : 0
27.08.2000
Зенит
Чемпионат России, 9 тур
Зенит
0 : 0
17.05.2000
Ростов
Чемпионат России, 21 тур
Зенит
1 : 0
21.08.1999
Ростов
Чемпионат России, 7 тур
Ростов
2 : 1
15.05.1999
Зенит
Чемпионат России, 22 тур
Ростов
1 : 1
22.08.1998
Зенит
Чемпионат России, 7 тур
Зенит
3 : 0
09.05.1998
Ростов
Чемпионат России, 32 тур
Ростов
2 : 3
18.10.1997
Зенит
Чемпионат России, 15 тур
Зенит
0 : 0
25.06.1997
Ростов
Чемпионат России, 21 тур
Зенит
0 : 2
07.08.1996
Ростов
Чемпионат России, 4 тур
Ростов
2 : 0
23.03.1996
Зенит
Чемпионат России. Первый этап, 15 тур
Зенит
1 : 2
19.07.1992
Ростов
Чемпионат России. Первый этап, 7 тур
Ростов
1 : 0
02.05.1992
Зенит
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Прогноз на матч «Зенит» – «Ростов»

«Зенит» подходит к этому матчу с явным преимуществом в атаке, а также хорошей защитой на домашнем стадионе. В то время как «Ростов» продолжает испытывать трудности как в атаке, так и в обороне. Учитывая текущую форму обеих команд, «Зенит» будет доминировать в атаке и создавать множество голевых моментов, тогда как «Ростов» будет стараться минимизировать количество пропущенных мячей. Вряд ли «Ростов» сумеет остановить атакующую мощь «Зенита», что делает победу хозяев вероятной.

Рекомендация:

  • Победа «Зенита» – коэффициент 1.35
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10

1.35
Победа «Зенита» – коэффициент 1.35
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит
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15:30
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Точный счёт 2:1 в пользу «Акрона»
19.07.2025
16:00
6.40
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кайрат - Кайсар
Точный счёт: 3:1 в пользу «Кайрата»
19.07.2025
16:00
6.20
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Елимай - Женис
Точный счёт 2:2
19.07.2025
16:00
7.00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Уфа - СКА-Хабаровск
Точный счёт: 2:1 в пользу «Уфы»
19.07.2025
16:30
6.50
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Шинник - Урал
Точный счёт 2:1 в пользу «Урала»
19.07.2025
17:00
6.50
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