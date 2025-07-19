20 июля на стадионе «Санкт-Петербург» состоится матч первого тура российской Премьер-лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Ростов». Ожидается интересная встреча, учитывая текущие формы команд.

«Зенит»

«Зенит» подходит к матчу в отличной форме. Команда выиграла 4 последних матча в Премьер-лиге, а в последней встрече победила «Ахмат» 3:0. В последних 5 матчах «Зенит» забил 18 голов, что составляет 3.60 гола за игру в среднем. Атака выглядит уверенно, однако защита тоже имеет небольшие проблемы, пропустив 5 голов за те же 5 матчей, что в среднем составляет 1.00 гола за игру.

На домашней арене «Зенит» традиционно сильнее: в последних 3 играх они не пропустили ни одного гола. В атаке команда продолжает забивать много, демонстрируя высокий уровень подготовки перед сезоном, что также подтверждают победы в товарищеских матчах, включая разгром «Войводины» (7:1).

«Ростов»

«Ростов» не может похвастаться хорошими результатами в последних играх. В 5 последних матчах Премьер-лиги команда не одержала победу. За эти игры «Ростов» забил всего 5 голов, что в среднем составляет 1.00 гол за матч. Проблемы в атаке остаются очевидными.

Оборона «Ростова» тоже не в лучшей форме, пропустив 8 голов за 5 матчей, что составляет 1.60 гола за игру. Проблемы в защите и неудачные товарищеские матчи, включая поражение от «Факела» (0:2), ставят команду в затруднительное положение. Хотя «Ростов» успел сыграть вничью с «Динамо Махачкала», проблемы в обороне и атаке остаются.

Факты о командах

«Зенит»

Победа в 4 последних матчах Премьер-лиги

В последних 5 играх забил 18 голов

Не пропустил в 3 последних домашних матчах

Среднее количество голов за игру: 3.60 забито, 1.00 пропущено

«Ростов»

Не выигрывает в 5 последних матчах Премьер-лиги

В последних 5 играх забил 5 голов

В последних 5 играх пропустил 8 голов

Среднее количество голов за игру: 1.00 забито, 1.60 пропущено

Прогноз на матч «Зенит» – «Ростов»

«Зенит» подходит к этому матчу с явным преимуществом в атаке, а также хорошей защитой на домашнем стадионе. В то время как «Ростов» продолжает испытывать трудности как в атаке, так и в обороне. Учитывая текущую форму обеих команд, «Зенит» будет доминировать в атаке и создавать множество голевых моментов, тогда как «Ростов» будет стараться минимизировать количество пропущенных мячей. Вряд ли «Ростов» сумеет остановить атакующую мощь «Зенита», что делает победу хозяев вероятной.

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