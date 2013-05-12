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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Зенит
Ростов - Зенит: обзор матча 12 мая 2013
Ростов
12.05.2013, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
80'
В. Дьяков (П)
6'
А. Витсель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Зенит
Вторая желтая
Т. Калачев
90'
+5
Желтая карточка
М. Лепский
90'
+4
Желтая карточка
Т. Калачев
90'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
К. Гуелор Канга
90'
Замена
М. Лепский
️️️️
Д. Полоз
87'
85'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
К. Зырянов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Дьяков
80'
79'
Желтая карточка
В. Малафеев
73'
Замена
А. Бухаров
️️️️
Данни
71'
Замена
А. Лукович
️️️️
Р. Широков
Замена
Я. Голенда
️️️️
Э. Чеснаускис
54'
Желтая карточка
В. Кисенков
45'
+1
29'
Желтая карточка
Б. Алвеш
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Витсель
Пас отдал
Халк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
15
Владимир Кисенков
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
7
Александр Шешуков
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
(К)
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
28
Аксель Витсель
ПП
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
96
Никита Васильев
ПП
63
Максим Лепский
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Зенит
1
Павел Дронов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-4-2
1
Плетикоса
15
Кисенков
0
Дьяков
6
Беляев
34
Маргасов
88
Чеснаускис
30
Кочиш
7
Шешуков
2
Калачев
7
Полоз
8
Канга
4-1-4-1
16
Малафеев
22
Анюков
22
Алвеш
6
Ломбертс
15
Губочан
27
Денисов
28
Витсель
15
Широков
18
Зырянов
10
Данни
7
Халк
7
Полоз
63
Лепский
63
Лепский
7
Полоз
88
Чеснаускис
16
Голенда
16
Голенда
88
Чеснаускис
8
Канга
10
Кириченко
10
Кириченко
8
Канга
15
Широков
3
Лукович
3
Лукович
15
Широков
10
Данни
11
Бухаров
11
Бухаров
10
Данни
18
Зырянов
19
Джорджевич
19
Джорджевич
18
Зырянов
Остались в запасе
Ростов
Зенит
96
Никита Васильев
ПП
12
Николай Заболотный
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Павел Дронов
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
96
Никита Васильев
ПП
12
Николай Заболотный
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
Остались в запасе
1
Павел Дронов
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ростов - Зенит
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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