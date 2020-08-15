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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Зенит
Ростов - Зенит: обзор матча 15 августа 2020
Ростов
15.08.2020, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
24'
С. Азмун
87'
Д. Ловрен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Зенит
90'
+2
Желтая карточка
В. Барриос
87'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ловрен
Пас отдал
Д. Сантос
Замена
Д. Тошевски
️️️️
Э. Шомуродов
85'
85'
Замена
А. Мостовой
️️️️
С. Азмун
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Козлов
84'
80'
Замена
Д. Прохин
️️️️
Малком
78'
Вторая желтая
Я. Ракицкий
Замена
Р. Еременко
️️️️
И. Попов
74'
Замена
К. Хашимото
️️️️
П. Мамаев
74'
73'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Э. Ригони
73'
Замена
Д. Круговой
️️️️
С. Дриусси
71'
Желтая карточка
С. Азмун
55'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
24'
ГОЛ! 0:1!
С. Азмун
24'
Пенальти не реализован!
С. Азмун
Желтая карточка
Е. Чернов
23'
Желтая карточка
М. Норманн
3'
1'
Желтая карточка
Малком
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
20
Константин Ковалев
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
42
Кенто Хашимото
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
55
Осипенко
6
Хаджикадунич
34
Козлов
17
Норманн
10
Мамаев
71
Попов
19
Зайнутдинов
11
Ионов
14
Шомуродов
4-1-1-3-1
41
Кержаков
15
Караваев
44
Ракицкий
6
Ловрен
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
21
Оздоев
10
Малком
24
Ригони
9
Дриусси
20
Азмун
10
Мамаев
42
Хашимото
42
Хашимото
10
Мамаев
71
Попов
26
Еременко
26
Еременко
71
Попов
34
Козлов
19
Байрамян
19
Байрамян
34
Козлов
14
Шомуродов
9
Тошевски
9
Тошевски
14
Шомуродов
9
Дриусси
3
Круговой
3
Круговой
9
Дриусси
10
Малком
27
Прохин
27
Прохин
10
Малком
24
Ригони
21
Ерохин
21
Ерохин
24
Ригони
20
Азмун
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Азмун
Остались в запасе
Ростов
Зенит
20
Константин Ковалев
ПЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
78
Александр Васютин
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
20
Константин Ковалев
ПЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
11
Александр Долгов
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ростов - Зенит
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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