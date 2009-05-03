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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Зенит
Ростов - Зенит: обзор матча 03 мая 2009
Ростов
03.05.2009, воскресенье, 15:15
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
53'
Д. Акимов
86'
А. Гацкан
83'
П. Погребняк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Зенит
+4
Вторая желтая
Ф. Текке
+4
Желтая карточка
И. Крижанац
Замена
И. Живанович
️️️️
А. Гацкан
+2
Желтая карточка
Ф. Текке
Замена
А. Тимощук
️️️️
К. Зырянов
Замена
И. Лапин
️️️️
Д. Акимов
ГОЛ! 2:1!
А. Гацкан
Пас отдал
Д. Акимов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Погребняк
Замена
А. Ионов
️️️️
И. Денисов
Желтая карточка
Ф. Мейра
Желтая карточка
М. Астафьев
Замена
П. Погребняк
️️️️
С. Хусти
Желтая карточка
М. Рожков
ГОЛ! 1:0!
Д. Акимов
Пас отдал
А. Гацкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
81
Михаил Осинов
(К)
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
3
Ким Дон Джин
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
9
Саболч Хусти
ПП
33
Фатих Текке
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Ростов
1
Роман Герус
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
0
Александр Пономарев
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
0
Томислав Живко
ЦП
11
Артем Семка
ЦП
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
0
Фернандо Риксен
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-1-3-2
16
Мандрыкин
33
Анджелкович
0
Рожков
6
Ленгиел
4
Астафьев
8
Гацкан
81
Осинов
24
Кульчий
98
Акимов
90
Ахметович
10
Лебеденко
4-1-4-1
16
Малафеев
22
Анюков
4
Крижанац
6
Мейра
3
Ким Дон Джин
27
Денисов
9
Хусти
20
Семшов
18
Зырянов
10
Данни
33
Текке
98
Акимов
21
Лапин
21
Лапин
98
Акимов
8
Гацкан
15
Живанович
15
Живанович
8
Гацкан
18
Зырянов
44
Тимощук
44
Тимощук
18
Зырянов
27
Денисов
11
Ионов
11
Ионов
27
Денисов
9
Хусти
88
Погребняк
88
Погребняк
9
Хусти
Остались в запасе
Ростов
Зенит
0
Томислав Живко
ЦП
0
Александр Пономарев
ЦЗ
11
Артем Семка
ЦП
1
Роман Герус
ВР
Главный тренер
Олег Долматов
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
0
Томислав Живко
ЦП
0
Александр Пономарев
ЦЗ
11
Артем Семка
ЦП
1
Роман Герус
ВР
Остались в запасе
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Ростов - Зенит
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Помощники судьи:
В. Дроздов
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
А. Будогосский (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Посещаемость:
16500
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:00 (прямая)
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