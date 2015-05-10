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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ростов
Зенит - Ростов: обзор матча 10 мая 2015
Зенит
10.05.2015, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Ростов
45'
О. Шатов
45+3'
Халк
87'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ростов
89'
Желтая карточка
А. Ребко
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
88'
ГОЛ! 3:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Д. Кришито
87'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Халк
81'
75'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Т. Калачев
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Аршавин
71'
70'
Замена
А. Ребко
️️️️
Д. Торбинский
Желтая карточка
Ю. Лодыгин
61'
46'
Замена
М. Думбия
️️️️
С. Азмун
ГОЛ! 2:0!
Халк
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
В. Дьяков
ГОЛ! 1:0!
О. Шатов
Пас отдал
Данни
45'
33'
Желтая карточка
Т. Калачев
Замена
Л. Нету
️️️️
Н. Ломбертс
12'
11'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
Травма
Н. Ломбертс
11'
9'
Желтая карточка
М. Бордачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
28
Андрей Аршавин
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
26
Максим Бордачев
ЛАЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПАЗ
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Ростов
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
4-1-4-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
6
Ломбертс
22
Анюков
6
Хави Гарсия
10
Данни
28
Аршавин
28
Витсель
27
Шатов
7
Халк
3-3-2-2
1
Плетикоса
99
Новосельцев
15
Баштуш
0
Дьяков
2
Калачев
8
Гацкан
26
Бордачев
8
Канга
6
Торбинский
11
Бухаров
20
Азмун
6
Ломбертс
13
Нету
13
Нету
6
Ломбертс
28
Аршавин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
28
Аршавин
7
Халк
23
Рондон
23
Рондон
7
Халк
6
Торбинский
17
Ребко
17
Ребко
6
Торбинский
20
Азмун
7
Думбия
7
Думбия
20
Азмун
2
Калачев
7
Полоз
7
Полоз
2
Калачев
Остались в запасе
Зенит
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Зенит - Ростов
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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