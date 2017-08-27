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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ростов
Зенит - Ростов: обзор матча 27 августа 2017
Зенит
27.08.2017, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ростов
Замена
М. Краневиттер
️️️️
Д. Кузяев
90'
+2
89'
Замена
Ж. Маер
️️️️
М. Думбия
87'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Т. Калачев
Замена
О. Шатов
️️️️
Д. Полоз
80'
Желтая карточка
Д. Полоз
78'
68'
Замена
А. Зуев
️️️️
Э. Шомуродов
Замена
С. Дриусси
️️️️
К. Нобоа
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
19
Виталий Устинов
ЛАЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПАЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
2
Тимофей Калачев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
4-1-2-2-1
99
Лунев
4
Кришито
20
Иванович
2
Маммана
8
Смольников
5
Паредес
14
Кузяев
16
Нобоа
7
Полоз
21
Ерохин
9
Кокорин
3-2-3-1-1
30
Песьяков
16
Вилюш
15
Ингасон
32
Мевля
18
Паршивлюк
19
Устинов
4
Юсупов
2
Калачев
28
Могилевец
7
Думбия
14
Шомуродов
14
Кузяев
5
Краневиттер
5
Краневиттер
14
Кузяев
7
Полоз
27
Шатов
27
Шатов
7
Полоз
16
Нобоа
9
Дриусси
9
Дриусси
16
Нобоа
14
Шомуродов
17
Зуев
17
Зуев
14
Шомуродов
7
Думбия
37
Маер
37
Маер
7
Думбия
2
Калачев
19
Байрамян
19
Байрамян
2
Калачев
Остались в запасе
Зенит
Ростов
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
Остались в запасе
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Зенит - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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