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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Зенит
Ростов - Зенит: обзор матча 24 апреля 2016
Ростов
24.04.2016, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Зенит
44'
К. Гуелор Канга
59'
С. Азмун
76'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Зенит
Замена
Т. Маргасов
️️️️
Ф. Кудряшов
90'
88'
Желтая карточка
А. Кокорин
Замена
М. Думбия
️️️️
Д. Полоз
82'
79'
Замена
Д. Кришито
️️️️
Маурисио
79'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Ю. Жирков
ГОЛ! 3:0!
А. Ерохин
Пас отдал
Д. Полоз
76'
70'
Желтая карточка
А. Витсель
Замена
А. Бухаров
️️️️
С. Азмун
64'
Травма
С. Азмун
63'
62'
Замена
А. Кокорин
️️️️
О. Шатов
ГОЛ! 2:0!
С. Азмун
Пас отдал
И. Новосельцев
59'
ГОЛ! 1:0!
К. Гуелор Канга
Пас отдал
Д. Полоз
44'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
8
Каку Гуелор Канга
ЛАЗ
15
Баштуш
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
(К)
ПАЗ
30
Федор Кудряшов
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
8
Маурисио
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
7
Халк
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ростов
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Джанаев
15
Баштуш
99
Новосельцев
44
Навас
8
Канга
2
Калачев
30
Кудряшов
16
Нобоа
7
Полоз
21
Ерохин
20
Азмун
4-1-4-1
12
Лодыгин
8
Смольников
6
Ломбертс
24
Гарай
18
Жирков
8
Маурисио
7
Халк
27
Витсель
6
Хави Гарсия
27
Шатов
22
Дзюба
30
Кудряшов
34
Маргасов
34
Маргасов
30
Кудряшов
7
Полоз
7
Думбия
7
Думбия
7
Полоз
20
Азмун
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Азмун
8
Маурисио
4
Кришито
4
Кришито
8
Маурисио
18
Жирков
4
Юсупов
4
Юсупов
18
Жирков
27
Шатов
9
Кокорин
9
Кокорин
27
Шатов
Остались в запасе
Ростов
Зенит
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
15
Ника Качарава
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Ростов - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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