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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Зенит
Ростов - Зенит: обзор матча 20 сентября 2014
Ростов
20.09.2014, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 5
Завершен
Зенит
11'
Х. Саломон Рондон
37'
С. Ксулу (АГ)
57'
Х. Саломон Рондон
72'
В. Дьяков (АГ)
73'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Зенит
Замена
А. Трошечкин
️️️️
А. Фатуллаев
76'
73'
ГОЛ! 0:5!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
О. Шатов
72'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Халк
72'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
В. Дьяков
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Полоз
66'
64'
Замена
А. Аршавин
️️️️
Данни
64'
Замена
Л. Нету
️️️️
Д. Кришито
63'
Травма
Данни
Желтая карточка
В. Дьяков
62'
57'
ГОЛ! 0:3!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
В. Файзулин
37'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
С. Ксулу
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
30'
25'
Желтая карточка
Х. Гарсия
21'
Желтая карточка
Данни
11'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
2
Горо
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Баштуш
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
10
Максим Григорьев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
19
Милич
42
Ксулу
0
Дьяков
2
Горо
15
Баштуш
15
Фатуллаев
8
Канга
2
Калачев
7
Полоз
10
Григорьев
4-1-4-1
12
Лодыгин
22
Анюков
24
Гарай
6
Ломбертс
4
Кришито
6
Хави Гарсия
7
Халк
20
Файзулин
27
Шатов
10
Данни
23
Рондон
15
Фатуллаев
5
Трошечкин
5
Трошечкин
15
Фатуллаев
7
Полоз
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Полоз
4
Кришито
13
Нету
13
Нету
4
Кришито
7
Халк
28
Могилевец
28
Могилевец
7
Халк
10
Данни
28
Аршавин
28
Аршавин
10
Данни
Остались в запасе
Ростов
Зенит
7
Ника Чхапелия
ЦП
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Миодраг Божович
88
Максим Рудаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
7
Ника Чхапелия
ЦП
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Ростов - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 14:15 (прямая)
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