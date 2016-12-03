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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Зенит
Ростов - Зенит: обзор матча 03 декабря 2016
Ростов
03.12.2016, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Зенит
Желтая карточка
С. Азмун
88'
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Бухаров
84'
61'
Желтая карточка
Л. Нету
Желтая карточка
Т. Калачев
50'
Замена
С. Азмун
️️️️
Д. Полоз
46'
Замена
В. Гранат
️️️️
Ф. Кудряшов
46'
45'
Желтая карточка
Д. Кришито
42'
Желтая карточка
А. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Медведев
32
Мевля
44
Навас
43
Терентьев
30
Кудряшов
2
Калачев
16
Нобоа
8
Гацкан
7
Полоз
19
Байрамян
11
Бухаров
4-2-2-2
12
Лодыгин
22
Анюков
13
Нету
4
Кришито
18
Жирков
27
Витсель
4
Юсупов
20
Жулиано
21
Мак
22
Дзюба
9
Кокорин
30
Кудряшов
13
Гранат
13
Гранат
30
Кудряшов
11
Бухаров
10
Григорьев
10
Григорьев
11
Бухаров
7
Полоз
20
Азмун
20
Азмун
7
Полоз
Остались в запасе
Ростов
Зенит
33
Валерий Ярошенко
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Иван Данильянц
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
33
Валерий Ярошенко
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ростов - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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