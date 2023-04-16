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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Зенит
Ростов - Зенит: обзор матча 16 апреля 2023
Ростов
16.04.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Зенит
Замена
Д. Тошевски
️️️️
Н. Комличенко
90'
+4
Замена
Д. Прохин
️️️️
В. Мелехин
90'
+4
Замена
А. Селява
️️️️
К. Щетинин
89'
77'
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Кассьерра
Желтая карточка
И. Комаров
74'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Миронов
66'
Замена
И. Комаров
️️️️
А. Лангович
66'
65'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
А. Мостовой
Желтая карточка
А. Сильянов
41'
Желтая карточка
А. Миронов
38'
32'
Желтая карточка
Клаудиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
8
Роман Тугарев
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Хорен Байрамян
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Песьяков
87
Лангович
55
Осипенко
4
Мелехин
8
Тугарев
15
Глебов
45
Сильянов
8
Миронов
19
Байрамян
10
Щетинин
27
Комличенко
4-1-1-3-1
41
Кержаков
15
Караваев
78
Чистяков
30
Ренан
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
10
Малком
33
Клаудиньо
77
Мостовой
9
Кассьерра
87
Лангович
10
Комаров
10
Комаров
87
Лангович
4
Мелехин
27
Прохин
27
Прохин
4
Мелехин
8
Миронов
43
Терентьев
43
Терентьев
8
Миронов
10
Щетинин
8
Селява
8
Селява
10
Щетинин
27
Комличенко
9
Тошевски
9
Тошевски
27
Комличенко
77
Мостовой
14
Кузяев
14
Кузяев
77
Мостовой
9
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Кассьерра
Остались в запасе
Ростов
Зенит
18
Михаил Цулая
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ростов - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Дмитрий Чельцов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Владимир Москалев
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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