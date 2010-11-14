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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ростов
Зенит - Ростов: обзор матча 14 ноября 2010
Зенит
14.11.2010, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
5 : 0
Завершен
Ростов
39'
Д. Лазович (П)
73'
С. Семак
82'
А. Кержаков
89'
А. Бухаров
90+1'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ростов
ГОЛ! 5:0!
А. Бухаров
+1
ГОЛ! 4:0!
А. Бухаров
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
Замена
Р. Широков
️️️️
А. Анюков
Вторая желтая
Т. Калачев
Желтая карточка
А. Кержаков
ГОЛ! 3:0!
А. Кержаков
Пас отдал
В. Быстров
ГОЛ! 2:0!
С. Семак
Желтая карточка
Ч. Янков
Замена
М. Ахметович
️️️️
Р. Адамов
Замена
А. Павленко
️️️️
Д. Блатняк
Замена
В. Быстров
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
А. Хагуш
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Лазович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
27
Данко Лазович
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ростов
22
Деян Радич
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
19
Драган Блатняк
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Малафеев
3
Лукович
6
Ломбертс
22
Алвеш
22
Анюков
27
Денисов
18
Зырянов
37
Семак
10
Данни
27
Лазович
11
Кержаков
4-3-1-2
22
Радич
14
Хагуш
24
Гионеа
4
Окоронкво
33
Анджелкович
2
Калачев
16
Янков
8
Гацкан
19
Блатняк
10
Лебеденко
21
Адамов
22
Анюков
15
Широков
15
Широков
22
Анюков
27
Лазович
34
Быстров
34
Быстров
27
Лазович
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
19
Блатняк
8
Павленко
8
Павленко
19
Блатняк
21
Адамов
90
Ахметович
90
Ахметович
21
Адамов
Остались в запасе
Зенит
Ростов
23
Дмитрий Бородин
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Зенит - Ростов
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Н.Богач (Люберцы)
В.Данченко (Уфа)
Делегат:
А.Бутенко (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 14:40 (прямая)
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