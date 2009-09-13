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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ростов
Зенит - Ростов: обзор матча 13 сентября 2009
Зенит
13.09.2009, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
45+1'
К. Зырянов
78'
В. Быстров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ростов
Замена
С. Корниленко
️️️️
Ф. Текке
+1
Желтая карточка
И. Семшов
Желтая карточка
В. Быстров
ГОЛ! 2:0!
В. Быстров
Пас отдал
К. Зырянов
Желтая карточка
А. Анюков
Замена
М. Кежман
️️️️
А. Розина
Замена
А. Валикаев
️️️️
А. Кульчий
Замена
️️️️
Д. Анджелкович
Замена
М. Ахметович
️️️️
М. Осинов
ГОЛ! 1:0!
К. Зырянов
Пас отдал
В. Быстров
+1
Желтая карточка
Ф. Мейра
11'
Желтая карточка
Д. Анджелкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Алессандро Розина
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
33
Фатих Текке
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Ростов
1
Роман Герус
ВР
8
Александр Черкес
ЛЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
33
Душан Анджелкович
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
8
Александр Павленко
ЦП
81
Михаил Осинов
(К)
ЦП
24
Александр Кульчий
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
3-1-4-1
16
Малафеев
6
Мейра
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Денисов
27
Розина
20
Семшов
18
Зырянов
34
Быстров
33
Текке
4-4-2
1
Герус
0
Рожков
6
Ленгиел
33
Анджелкович
8
Черкес
24
Кульчий
8
Павленко
81
Осинов
8
Гацкан
10
Лебеденко
98
Акимов
33
Текке
12
Корниленко
12
Корниленко
33
Текке
27
Розина
99
Кежман
99
Кежман
27
Розина
24
Кульчий
5
Валикаев
5
Валикаев
24
Кульчий
81
Осинов
90
Ахметович
90
Ахметович
81
Осинов
Остались в запасе
Зенит
Ростов
0
Камил Чонтофальски
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
27
Станислав Хотеев
ВР
11
Бранимир Петрович
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
11
Бранимир Петрович
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Зенит - Ростов
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
И.Барышников
В.Волков (оба - Москва)
Делегат:
С.Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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