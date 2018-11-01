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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Зенит
Ростов - Зенит: обзор матча 01 ноября 2018
Ростов
01.11.2018, четверг, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Зенит
4'
А. Логашов
82'
А. Юсупов
90'
Д. Хаджикадунич
29'
С. Дриусси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Зенит
ГОЛ! 3:1!
Д. Хаджикадунич
90'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
В. Кьяртанссон
89'
88'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
С. Дриусси
Замена
Р. Сигурдссон
️️️️
Т. Калачев
86'
85'
Замена
А. Дзюба
️️️️
М. Оздоев
83'
Желтая карточка
Л. Нету
ГОЛ! 2:1!
А. Юсупов
82'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Салетрос
70'
68'
Желтая карточка
А. Заболотный
61'
Замена
Эрнани
️️️️
М. Краневиттер
29'
ГОЛ! 1:1!
С. Дриусси
Желтая карточка
С. Ингасон
28'
Желтая карточка
А. Ионов
13'
ГОЛ! 1:0!
А. Логашов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Антон Салетрос
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
2
Тимофей Калачев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
27
Олег Шатов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
92
Артем Щадин
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Зенит
86
Николай Рыбиков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
23
Эрнани
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-3-2-1
30
Песьяков
7
Скопинцев
15
Ингасон
6
Хаджикадунич
43
Логашов
6
Салетрос
8
Гацкан
2
Калачев
17
Зуев
11
Ионов
9
Кьяртанссон
4-3-2-1
99
Лунев
22
Анюков
20
Иванович
13
Нету
3
Набиуллин
27
Шатов
21
Оздоев
5
Краневиттер
21
Ерохин
9
Дриусси
91
Заболотный
2
Калачев
6
Сигурдссон
6
Сигурдссон
2
Калачев
6
Салетрос
4
Юсупов
4
Юсупов
6
Салетрос
9
Кьяртанссон
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Кьяртанссон
5
Краневиттер
23
Эрнани
23
Эрнани
5
Краневиттер
9
Дриусси
14
Кузяев
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Оздоев
22
Дзюба
22
Дзюба
21
Оздоев
Остались в запасе
Ростов
Зенит
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
92
Артем Щадин
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
86
Николай Рыбиков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
92
Артем Щадин
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Остались в запасе
86
Николай Рыбиков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ростов - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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