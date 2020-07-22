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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Зенит
Ростов - Зенит: обзор матча 22 июля 2020
Ростов
22.07.2020, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
18'
Б. Зайнутдинов
72'
Э. Ригони
75'
С. Азмун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Зенит
Желтая карточка
А. Саплинов
90'
+1
89'
Замена
В. Караваев
️️️️
С. Дриусси
Замена
Д. Прошляков
️️️️
А. Логашов
87'
Замена
Д. Ведерников
️️️️
Е. Чернов
86'
82'
Желтая карточка
О. Шатов
75'
ГОЛ! 1:2!
С. Азмун
Пас отдал
О. Шатов
72'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ригони
68'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
И. Смольников
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
66'
Замена
Р. Еременко
️️️️
Б. Зайнутдинов
64'
Замена
А. Долгов
️️️️
Х. Байрамян
61'
46'
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Сутормин
46'
Замена
Й. Осорио
️️️️
Э. Маммана
46'
Замена
С. Азмун
️️️️
Д. Шамкин
Желтая карточка
М. Норманн
42'
ГОЛ! 1:0!
Б. Зайнутдинов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
55
Александр Саплинов
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
26
Роман Еременко
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Данила Прошляков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-2-3-1
30
Песьяков
23
Чернов
34
Козлов
6
Хаджикадунич
43
Логашов
17
Норманн
15
Глебов
19
Байрамян
19
Зайнутдинов
55
Саплинов
14
Шомуродов
4-2-3-1
78
Васютин
11
Сутормин
27
Прохин
2
Маммана
8
Смольников
38
Мусаев
27
Шатов
24
Ригони
8
Шамкин
9
Дриусси
21
Ерохин
23
Чернов
3
Ведерников
3
Ведерников
23
Чернов
19
Зайнутдинов
26
Еременко
26
Еременко
19
Зайнутдинов
43
Логашов
22
Прошляков
22
Прошляков
43
Логашов
19
Байрамян
11
Долгов
11
Долгов
19
Байрамян
2
Маммана
71
Осорио
71
Осорио
2
Маммана
9
Дриусси
15
Караваев
15
Караваев
9
Дриусси
8
Смольников
14
Кузяев
14
Кузяев
8
Смольников
8
Шамкин
20
Азмун
20
Азмун
8
Шамкин
11
Сутормин
22
Дзюба
22
Дзюба
11
Сутормин
Остались в запасе
Ростов
Зенит
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
8
Евгений Черкес
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
71
Даниил Одоевский
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
8
Евгений Черкес
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ростов - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ростов Арена
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