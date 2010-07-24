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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Зенит
Ростов - Зенит: обзор матча 24 июля 2010
Ростов
24.07.2010, суббота, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Зенит
89'
И. Лебеденко (П)
45+1'
А. Кержаков
50'
Данни
70'
В. Файзулин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Зенит
Желтая карточка
А. Ионов
ГОЛ с пенальти! 1:3!
И. Лебеденко
Замена
К. Зырянов
️️️️
Данни
Замена
М. Ахметович
️️️️
Р. Адамов
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Кержаков
ГОЛ! 0:3!
В. Файзулин
Пас отдал
Данни
Желтая карточка
А. Черкес
Замена
Д. Блатняк
️️️️
А. Кульчий
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Розина
ГОЛ! 0:2!
Данни
Пас отдал
Р. Широков
Замена
А. Павленко
️️️️
Д. Акимов
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
А. Розина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ПЗ
24
Александр Кульчий
ОП
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛВ
15
Роман Широков
ОП
27
Игорь Денисов
ЦП
20
Виктор Файзулин
АП
27
Алессандро Розина
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ростов
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
8
Александр Павленко
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Амельченко
33
Анджелкович
15
Живанович
4
Окоронкво
8
Черкес
24
Кульчий
5
Валикаев
8
Гацкан
98
Акимов
21
Адамов
10
Лебеденко
4-1-1-3-1
30
Жевнов
22
Анюков
6
Мейра
6
Ломбертс
15
Губочан
15
Широков
27
Денисов
27
Розина
20
Файзулин
10
Данни
11
Кержаков
98
Акимов
8
Павленко
8
Павленко
98
Акимов
24
Кульчий
19
Блатняк
19
Блатняк
24
Кульчий
21
Адамов
90
Ахметович
90
Ахметович
21
Адамов
10
Данни
18
Зырянов
18
Зырянов
10
Данни
27
Розина
11
Ионов
11
Ионов
27
Розина
11
Кержаков
99
Канунников
99
Канунников
11
Кержаков
Остались в запасе
Ростов
Зенит
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
Главный тренер
Олег Протасов
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Протасов
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ростов - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
Е.Волнин (Владимир)
Н.Еремин (Москва)
Делегат:
С.Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:10 (прямая)
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