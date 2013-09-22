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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Зенит
Ростов - Зенит: обзор матча 22 сентября 2013
Ростов
22.09.2013, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 4
Завершен
Зенит
51'
Данни
67'
А. Аршавин
78'
Халк
85'
В. Файзулин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Зенит
Замена
Х. Милич
️️️️
И. Худобяк
86'
Замена
Б. Су Ю
️️️️
Д. Полоз
86'
85'
ГОЛ! 0:4!
В. Файзулин
Пас отдал
Данни
80'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Халк
78'
ГОЛ! 0:3!
Халк
Пас отдал
К. Ансальди
75'
Замена
В. Быстров
️️️️
А. Аршавин
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
Джано
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
А. Аршавин
Пас отдал
Данни
65'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Кержаков
51'
ГОЛ! 0:1!
Данни
Пас отдал
Халк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Джано
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
16
Игорь Худобяк
ОП
2
Тимофей Калачев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
20
Виктор Файзулин
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
28
Андрей Аршавин
АП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ростов
12
Артем Орсаев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
63
Максим Лепский
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
5
Лоло
42
Ксулу
0
Дьяков
43
Логашов
7
Шешуков
16
Худобяк
7
Джано
7
Полоз
2
Калачев
22
Дзюба
4-2-3-1
12
Лодыгин
8
Смольников
6
Ломбертс
15
Губочан
14
Ансальди
20
Файзулин
28
Витсель
7
Халк
28
Аршавин
10
Данни
11
Кержаков
16
Худобяк
19
Милич
19
Милич
16
Худобяк
7
Полоз
86
Ю
86
Ю
7
Полоз
7
Джано
8
Канга
8
Канга
7
Джано
7
Халк
44
Тимощук
44
Тимощук
7
Халк
11
Кержаков
27
Шатов
27
Шатов
11
Кержаков
28
Аршавин
34
Быстров
34
Быстров
28
Аршавин
Остались в запасе
Ростов
Зенит
63
Максим Лепский
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
12
Артем Орсаев
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
63
Максим Лепский
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
12
Артем Орсаев
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ростов - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин (Владимир)
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:15 (прямая)
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Вчера, 20:31
2
Реакция зенитовца Аугусто на снег в Петербурге
Вчера, 19:51
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