25 мая на стадионе «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» сыграет решающий матч 38-го тура против «Эвертона». Для хозяев это возможность удержаться в зоне Лиги чемпионов, а гости стремятся закончить сезон в десятке. Обе команды набрали неплохой ход, особенно в атаке, что делает матч потенциально зрелищным и напряжeнным по сценарию.

«Ньюкасл»

«Сороки» проводят один из лучших сезонов последних лет и идут на 4-й позиции с 66 очками. В последних пяти матчах команда одержала три победы, забив при этом 7 мячей. Александер Исак в ударе – 27 голов в 41 матче, и он остаeтся главным фактором атакующей мощи. Команда забивает в среднем 1.4 гола за игру и редко уходит с поля без гола. Оборона не безупречна: 6 пропущенных мячей за последние 5 туров, но дома «Ньюкасл» особенно силeн – 5 побед подряд.

«Эвертон»

«Ириски» закрепились в середине таблицы с 45 очками. Коллектив Шона Дайча не проигрывает три тура подряд и в каждом из них отличался минимум одним голом. В последних пяти матчах – 7 забитых и 6 пропущенных. Илиман Ндиай, автор 11 голов, остаeтся ведущим форвардом команды. «Эвертон» действует прагматично, но с хорошим балансом между атакой и обороной. Средние показатели по забитым и пропущенным (1.4 и 1.2) говорят о стабильности.

Факты о командах:

«Ньюкасл»

Побеждает в 5 домашних матчах подряд

Забивает в 11 из 13 последних матчей

В среднем 1.4 гола за игру в атаке, 1.2 – в защите

Александер Исак – 27 голов в сезоне

«Эвертон»

Не проигрывает 3 тура подряд

В среднем 1.4 гола забито, 1.2 – пропущено

Илиман Ндиай – 11 голов в сезоне

Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи 32% (10) 23% (7) 45% (14) 39 Забитых мячей 49 1.26 В среднем за матч 1.58 4:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 7 тур Эвертон 0 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 31 тур Ньюкасл 1 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 15 тур Эвертон 3 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 33 тур Эвертон 1 : 4 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 12 тур Ньюкасл 1 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 20 тур Эвертон 1 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 24 тур Ньюкасл 3 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 21 тур Эвертон 0 : 2 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 7 тур Ньюкасл 2 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 24 тур Эвертон 2 : 2 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 20 тур Ньюкасл 1 : 2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 30 тур Ньюкасл 3 : 2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 15 тур Эвертон 1 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 35 тур Эвертон 1 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 17 тур Ньюкасл 0 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 24 тур Эвертон 3 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 18 тур Ньюкасл 0 : 1 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 29 тур Эвертон 3 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 19 тур Ньюкасл 3 : 2 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 29 тур Ньюкасл 0 : 3 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 6 тур Эвертон 3 : 2 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 21 тур Ньюкасл 1 : 2 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 4 тур Эвертон 2 : 2 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 38 тур Эвертон 3 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 11 тур Ньюкасл 2 : 1 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 29 тур Ньюкасл 1 : 2 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 5 тур Эвертон 0 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 26 тур Ньюкасл 0 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур Эвертон 2 : 2 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 38 тур Эвертон 3 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 9 тур Ньюкасл 3 : 2 Эвертон

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Эвертон»

Форма «Ньюкасла» на домашнем стадионе делает команду фаворитом встречи, но «Эвертон» прибавил в концовке и стал стабильнее в реализации. Учитывая боеспособность обеих сторон и их последние показатели, можно ожидать результативную игру с голами с обеих сторон. «Ньюкасл» должен брать три очка, но лeгкой прогулки не будет. Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ньюкасла».

Рекомендованные ставки: