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Прогноз на точный счет матча «Ньюкасл» – «Эвертон»: Премьер-лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 10:36
Ньюкасл - Эвертон
25 мая 2025, воскресенье 18:00 | Англия. Премьер-лига, 38 тур
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6.30
Точный счёт 2:1 в пользу «Ньюкасла»
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25 мая на стадионе «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» сыграет решающий матч 38-го тура против «Эвертона». Для хозяев это возможность удержаться в зоне Лиги чемпионов, а гости стремятся закончить сезон в десятке. Обе команды набрали неплохой ход, особенно в атаке, что делает матч потенциально зрелищным и напряжeнным по сценарию.

«Ньюкасл»

«Сороки» проводят один из лучших сезонов последних лет и идут на 4-й позиции с 66 очками. В последних пяти матчах команда одержала три победы, забив при этом 7 мячей. Александер Исак в ударе – 27 голов в 41 матче, и он остаeтся главным фактором атакующей мощи. Команда забивает в среднем 1.4 гола за игру и редко уходит с поля без гола. Оборона не безупречна: 6 пропущенных мячей за последние 5 туров, но дома «Ньюкасл» особенно силeн – 5 побед подряд.

«Эвертон»

«Ириски» закрепились в середине таблицы с 45 очками. Коллектив Шона Дайча не проигрывает три тура подряд и в каждом из них отличался минимум одним голом. В последних пяти матчах – 7 забитых и 6 пропущенных. Илиман Ндиай, автор 11 голов, остаeтся ведущим форвардом команды. «Эвертон» действует прагматично, но с хорошим балансом между атакой и обороной. Средние показатели по забитым и пропущенным (1.4 и 1.2) говорят о стабильности.

Факты о командах:

«Ньюкасл»

  • Побеждает в 5 домашних матчах подряд
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем 1.4 гола за игру в атаке, 1.2 – в защите
  • Александер Исак – 27 голов в сезоне

«Эвертон»

  • Не проигрывает 3 тура подряд
  • В среднем 1.4 гола забито, 1.2 – пропущено
  • Илиман Ндиай – 11 голов в сезоне
  • Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи
32% (10)
23% (7)
45% (14)
39
Забитых мячей
49
1.26
В среднем за матч
1.58
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 0
05.10.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ньюкасл
1 : 1
02.04.2024
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Эвертон
3 : 0
07.12.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Эвертон
1 : 4
27.04.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ньюкасл
1 : 0
19.10.2022
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1 : 0
17.03.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ньюкасл
3 : 1
08.02.2022
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
0 : 2
30.01.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
2 : 1
01.11.2020
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
2 : 2
21.01.2020
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл
1 : 2
28.12.2019
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл
3 : 2
09.03.2019
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Эвертон
1 : 1
05.12.2018
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Эвертон
1 : 0
23.04.2018
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ньюкасл
0 : 1
13.12.2017
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
3 : 0
03.02.2016
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл
0 : 1
26.12.2015
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Эвертон
3 : 0
15.03.2015
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Ньюкасл
3 : 2
28.12.2014
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ньюкасл
0 : 3
25.03.2014
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Эвертон
3 : 2
30.09.2013
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ньюкасл
1 : 2
02.01.2013
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Эвертон
2 : 2
17.09.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Эвертон
3 : 1
13.05.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 1
05.11.2011
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ньюкасл
1 : 2
05.03.2011
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Эвертон
0 : 1
18.09.2010
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ньюкасл
0 : 0
22.02.2009
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
2 : 2
05.10.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Эвертон
3 : 1
11.05.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
3 : 2
07.10.2007
Эвертон
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Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Эвертон»

Форма «Ньюкасла» на домашнем стадионе делает команду фаворитом встречи, но «Эвертон» прибавил в концовке и стал стабильнее в реализации. Учитывая боеспособность обеих сторон и их последние показатели, можно ожидать результативную игру с голами с обеих сторон. «Ньюкасл» должен брать три очка, но лeгкой прогулки не будет. Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ньюкасла».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Ньюкасла» – коэффициент 6.30
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 1.5 – коэффициент 1.95

6.30
Точный счёт 2:1 в пользу «Ньюкасла»
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Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Эвертон Ньюкасл
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5.50
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1 : 3
6.40
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