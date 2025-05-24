25 мая на стадионе «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» сыграет решающий матч 38-го тура против «Эвертона». Для хозяев это возможность удержаться в зоне Лиги чемпионов, а гости стремятся закончить сезон в десятке. Обе команды набрали неплохой ход, особенно в атаке, что делает матч потенциально зрелищным и напряжeнным по сценарию.
«Ньюкасл»
«Сороки» проводят один из лучших сезонов последних лет и идут на 4-й позиции с 66 очками. В последних пяти матчах команда одержала три победы, забив при этом 7 мячей. Александер Исак в ударе – 27 голов в 41 матче, и он остаeтся главным фактором атакующей мощи. Команда забивает в среднем 1.4 гола за игру и редко уходит с поля без гола. Оборона не безупречна: 6 пропущенных мячей за последние 5 туров, но дома «Ньюкасл» особенно силeн – 5 побед подряд.
«Эвертон»
«Ириски» закрепились в середине таблицы с 45 очками. Коллектив Шона Дайча не проигрывает три тура подряд и в каждом из них отличался минимум одним голом. В последних пяти матчах – 7 забитых и 6 пропущенных. Илиман Ндиай, автор 11 голов, остаeтся ведущим форвардом команды. «Эвертон» действует прагматично, но с хорошим балансом между атакой и обороной. Средние показатели по забитым и пропущенным (1.4 и 1.2) говорят о стабильности.
Факты о командах:
«Ньюкасл»
- Побеждает в 5 домашних матчах подряд
- Забивает в 11 из 13 последних матчей
- В среднем 1.4 гола за игру в атаке, 1.2 – в защите
- Александер Исак – 27 голов в сезоне
«Эвертон»
- Не проигрывает 3 тура подряд
- В среднем 1.4 гола забито, 1.2 – пропущено
- Илиман Ндиай – 11 голов в сезоне
- Забивает в 3 матчах подряд
Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Эвертон»
Форма «Ньюкасла» на домашнем стадионе делает команду фаворитом встречи, но «Эвертон» прибавил в концовке и стал стабильнее в реализации. Учитывая боеспособность обеих сторон и их последние показатели, можно ожидать результативную игру с голами с обеих сторон. «Ньюкасл» должен брать три очка, но лeгкой прогулки не будет. Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ньюкасла».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Ньюкасла» – коэффициент 6.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 1.5 – коэффициент 1.95