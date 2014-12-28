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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Эвертон
Ньюкасл - Эвертон: обзор матча 28 декабря 2014
Ньюкасл
28.12.2014, воскресенье, 19:15
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Эвертон
34'
П. Сиссе
51'
А. Перес
68'
Д. Коулбэк
5'
А. Коне
84'
К. Миральяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Эвертон
Желтая карточка
П. Дамметт
90'
+4
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Й. Гуффран
90'
+1
84'
ГОЛ! 3:2!
К. Миральяс
Пас отдал
Л. Бэйнс
Замена
Э. Ривьер
️️️️
П. Сиссе
73'
72'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
А. Коне
71'
Желтая карточка
А. Алькарас
ГОЛ! 3:1!
Д. Коулбэк
68'
61'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Э. МакГиди
ГОЛ! 2:1!
А. Перес
Пас отдал
Ш. Тиоте
51'
46'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Д. МакКарти
ГОЛ! 1:1!
П. Сиссе
Пас отдал
М. Уильямсон
34'
28'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Желтая карточка
Й. Гуффран
27'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Коне
Пас отдал
Ш. Коулмен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Эвертон
45
Расселл Гриффитс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-3-3
31
Анвик
14
Дамметт
2
Колоччини
22
Янмат
5
Уильямсон
17
Сиссоко
4
Коулбэк
24
Тиоте
22
Перес
61
Сиссе
94
Гуффран
3-2-2-1-2
1
Жоэль
29
Гарбатт
25
Дистен
21
Алькарас
23
Коулмен
3
Бэйнс
16
МакКарти
18
Бэрри
46
МакГиди
2
Коне
9
Это'О
94
Гуффран
5
Кабелла
5
Кабелла
94
Гуффран
61
Сиссе
97
Ривьер
97
Ривьер
61
Сиссе
16
МакКарти
6
Баркли
6
Баркли
16
МакКарти
2
Коне
9
Лукаку
9
Лукаку
2
Коне
46
МакГиди
87
Миральяс
87
Миральяс
46
МакГиди
Остались в запасе
Ньюкасл
Эвертон
28
Фредди Вудман
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
45
Расселл Гриффитс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
45
Расселл Гриффитс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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