Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Эвертон
Ньюкасл - Эвертон: обзор матча 25 марта 2014
Ньюкасл
25.03.2014, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 3
Завершен
Эвертон
22'
Р. Баркли
52'
Р. Лукаку
88'
Л. Осман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Эвертон
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Й. Гуффран
90'
+1
88'
ГОЛ! 0:3!
Л. Осман
Пас отдал
Р. Лукаку
82'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Р. Баркли
Замена
С. Марво
️️️️
М. Янга-Мбива
75'
64'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. де Йонг
59'
52'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Ж. Деулофеу
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Баркли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
12
Сильвен Марво
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-3-3
23
Крул
14
Дамметт
2
Янга-Мбива
5
Уильямсон
2
Колоччини
17
Сиссоко
6
Анита
24
Тиоте
26
де Йонг
94
Гуффран
61
Сиссе
4-4-2
1
Ховард
23
Коулмен
6
Стоунз
25
Дистен
3
Бэйнс
21
Осман
6
Баркли
16
МакКарти
18
Бэрри
10
Деулофеу
9
Лукаку
26
де Йонг
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
26
де Йонг
2
Янга-Мбива
12
Марво
12
Марво
2
Янга-Мбива
94
Гуффран
26
Амеоби
26
Амеоби
94
Гуффран
6
Баркли
14
Нейсмит
14
Нейсмит
6
Баркли
Остались в запасе
Ньюкасл
Эвертон
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Эвертон
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+