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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ньюкасл
Эвертон - Ньюкасл: обзор матча 15 марта 2015
Эвертон
15.03.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Ньюкасл
20'
Д. МакКарти
56'
Р. Лукаку (П)
90+3'
Р. Баркли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ньюкасл
ГОЛ! 3:0!
Р. Баркли
Пас отдал
К. Атсу
90'
+3
Замена
М. Бешич
️️️️
Д. МакКарти
86'
Замена
К. Атсу
️️️️
А. Леннон
85'
Желтая карточка
А. Леннон
79'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Р. Лукаку
74'
62'
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Э. Ривьер
59'
Красная карточка
Ф. Колоччини
58'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
С. Амеоби
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Лукаку
56'
55'
Желтая карточка
М. Сиссоко
46'
Замена
А. Перес
️️️️
Г. Обертан
29'
Желтая карточка
Р. Тэйлор
ГОЛ! 1:0!
Д. МакКарти
Пас отдал
Р. Лукаку
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Леон Осман
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Эвертон
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Ньюкасл
5
Любомир Шатка
ВР
33
Роб Эллиот
ВР
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
21
Алькарас
19
Ягиелка
23
Коулмен
21
Осман
24
Гибсон
16
МакКарти
12
Леннон
9
Лукаку
2
Коне
4-3-3
23
Крул
5
Уильямсон
2
Колоччини
22
Янмат
5
Тэйлор
32
Обертан
4
Коулбэк
17
Сиссоко
10
Амеоби
97
Ривьер
94
Гуффран
16
МакКарти
17
Бешич
17
Бешич
16
МакКарти
9
Лукаку
6
Баркли
6
Баркли
9
Лукаку
12
Леннон
30
Атсу
30
Атсу
12
Леннон
97
Ривьер
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
97
Ривьер
10
Амеоби
5
Кабелла
5
Кабелла
10
Амеоби
32
Обертан
22
Перес
22
Перес
32
Обертан
Остались в запасе
Эвертон
Ньюкасл
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
5
Любомир Шатка
ВР
33
Роб Эллиот
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
5
Любомир Шатка
ВР
33
Роб Эллиот
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Джон Карвер
Статистика матча Эвертон - Ньюкасл
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Гудисон Парк
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