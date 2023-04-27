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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ньюкасл
Эвертон - Ньюкасл: обзор матча 27 апреля 2023
Эвертон
27.04.2023, четверг, 21:45
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 4
Завершен
Ньюкасл
80'
Д. Макнил
28'
К. Уилсон
72'
Жоэлинтон
75'
К. Уилсон
81'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Ньюкасл
Желтая карточка
Н. Мопе
90'
+5
87'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Д. Уиллок
87'
Замена
Э. Гордон
️️️️
К. Уилсон
Замена
Д. Гарнер
️️️️
И. Гуйе
83'
Замена
Э. Симмс
️️️️
Д. Калверт-Льюин
83'
81'
ГОЛ! 1:4!
Д. Мерфи
Пас отдал
А. Исак
ГОЛ! 1:3!
Д. Макнил
80'
75'
ГОЛ! 0:3!
К. Уилсон
Пас отдал
Б. Гимарайнс
74'
Замена
А. Исак
️️️️
Ш. Лонгстафф
Замена
Н. Мопе
️️️️
А. Онана
73'
72'
ГОЛ! 0:2!
Жоэлинтон
Пас отдал
Д. Уиллок
68'
Замена
Д. Берн
️️️️
М. Таргетт
67'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
53'
Желтая карточка
М. Таргетт
Желтая карточка
А. Онана
40'
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
5
Кин
6
Тарковски
4
Годфри
24
Онана
5
Гуйе
6
Дукуре
11
Макнил
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
4-3-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
4
Ботман
23
Таргетт
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
5
Гуйе
37
Гарнер
37
Гарнер
5
Гуйе
24
Онана
11
Мопе
11
Мопе
24
Онана
9
Калверт-Льюин
9
Симмс
9
Симмс
9
Калверт-Льюин
13
Уилсон
10
Гордон
10
Гордон
13
Уилсон
23
Таргетт
33
Берн
33
Берн
23
Таргетт
28
Уиллок
5
Андерсон
5
Андерсон
28
Уиллок
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
8
Лонгстафф
9
Исак
9
Исак
8
Лонгстафф
Остались в запасе
Эвертон
Ньюкасл
31
Асмир Бегович
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Демарай Грей
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Демарай Грей
ЛВ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Эвертон - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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