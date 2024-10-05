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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ньюкасл
Эвертон - Ньюкасл: обзор матча 05 октября 2024
Эвертон
05.10.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Ньюкасл
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Шер
84'
Желтая карточка
Л. Холл
71'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
С. Тонали
71'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
К. Триппьер
69'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Т. Ироегбунам
️️️️
Д. Харрисон
68'
62'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Х. Барнс
Замена
И. Гуйе
️️️️
О. Мангала
57'
Желтая карточка
Д. Макнил
44'
35'
Пенальти не реализован!
Э. Гордон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
23
Орель Мангала
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
23
Бету
ЦФ
Ньюкасл
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
26
Джон Радди
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Пикфорд
15
Янг
5
Кин
6
Тарковски
37
Гарнер
23
Мангала
6
Дукуре
7
Ндиайе
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
3-1-3-3
1
Поуп
2
Триппьер
33
Берн
5
Шер
16
Тонали
39
Гимарайнс
3
Холл
11
Барнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
17
Гордон
23
Мангала
5
Гуйе
5
Гуйе
23
Мангала
11
Харрисон
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
11
Харрисон
2
Триппьер
2
Ливраменто
2
Ливраменто
2
Триппьер
23
Мерфи
28
Уиллок
28
Уиллок
23
Мерфи
16
Тонали
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
16
Тонали
11
Барнс
10
Альмирон
10
Альмирон
11
Барнс
Остались в запасе
Эвертон
Ньюкасл
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
26
Джон Радди
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
23
Бету
ЦФ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
26
Джон Радди
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Эвертон - Ньюкасл
1
2
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
10
Нарушения
12
8
Офсайды
2
3
Количество передач
311
643
Сейвы
3
2
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.13
1.55
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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