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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Эвертон
Ньюкасл - Эвертон: обзор матча 08 февраля 2022
Ньюкасл
08.02.2022, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Эвертон
37'
М. Холгейт (АГ)
56'
Р. Фрейзер
80'
К. Триппьер
36'
Д. Ласселлс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Эвертон
Замена
Х. Манкильо
️️️️
К. Триппьер
90'
+1
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Д. Уиллок
90'
+1
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Фрейзер
83'
ГОЛ! 3:1!
К. Триппьер
80'
79'
Желтая карточка
Аллан
60'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
А. Гомеш
ГОЛ! 2:1!
Р. Фрейзер
56'
Желтая карточка
Ф. Шер
50'
47'
Желтая карточка
А. Гомеш
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Холгейт
37'
36'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Ласселлс
35'
Замена
Д. Брэнтуэйт
️️️️
Й. Мина
Желтая карточка
Д. Шелви
33'
25'
Замена
Д. Алли
️️️️
Д. Грей
14'
Желтая карточка
М. Холгейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
25
Аллан
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Деле Алли
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
4-2-2-2
39
Дубравка
23
Таргетт
24
Ласселлс
5
Шер
2
Триппьер
28
Уиллок
26
Шелви
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
9
Вуд
4-2-3-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
22
Мина
27
Холгейт
25
Аллан
20
Гомеш
25
Таунсенд
10
Гордон
10
Грей
47
Ришарлисон
2
Триппьер
22
Манкильо
22
Манкильо
2
Триппьер
28
Уиллок
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
28
Уиллок
10
Фрейзер
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Фрейзер
22
Мина
4
Брэнтуэйт
4
Брэнтуэйт
22
Мина
20
Гомеш
6
ван де Бек
6
ван де Бек
20
Гомеш
10
Грей
8
Алли
8
Алли
10
Грей
Остались в запасе
Ньюкасл
Эвертон
10
Мигель Альмирон
ПВ
1
Карл Дарлоу
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
10
Мигель Альмирон
ПВ
1
Карл Дарлоу
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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