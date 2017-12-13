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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Эвертон
Ньюкасл - Эвертон: обзор матча 13 декабря 2017
Ньюкасл
13.12.2017, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
27'
У. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Эвертон
Вторая желтая
Д. Шелви
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
Желтая карточка
М. Мерино
56'
48'
Желтая карточка
М. Холгейт
Желтая карточка
Д. Шелви
42'
27'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Дарлоу
2
Йедлин
24
Ласселлс
24
Лежен
30
Ритчи
22
Манкильо
26
Шелви
17
Диаме
6
Мерино
30
Атсу
34
Гэйл
4-2-1-1-2
1
Пикфорд
3
Кенни
27
Холгейт
15
Мартина
5
Уилльямс
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
12
Леннон
10
Сигурдссон
32
Руни
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Ньюкасл
Эвертон
17
Роландо Ааронс
ЛВ
33
Роб Эллиот
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
33
Роб Эллиот
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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