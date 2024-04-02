Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Эвертон
Ньюкасл - Эвертон: обзор матча 02 апреля 2024
Ньюкасл
02.04.2024, вторник, 21:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
15'
А. Исак
88'
Д. Калверт-Льюин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Эвертон
90'
+8
Желтая карточка
Д. Макнил
90'
+8
Желтая карточка
Ю. Шермити
90'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Б. Годфри
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Калверт-Льюин
82'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
И. Гуйе
81'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Замена
П. Дамметт
️️️️
Л. Холл
79'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Э. Андерсон
71'
61'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Бету
61'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
А. Онана
60'
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Дукуре
ГОЛ! 1:0!
А. Исак
Пас отдал
Х. Барнс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
(К)
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
19
Амаду Диалло
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Джо Уайт
АП
7
Бен Паркинсон
ПВ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
3-4-2-1
39
Дубравка
5
Шер
33
Берн
17
Крафт
11
Барнс
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
3
Холл
5
Андерсон
23
Мерфи
9
Исак
3-4-1-1-1
1
Пикфорд
4
Годфри
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
5
Гуйе
24
Онана
15
Янг
6
Дукуре
11
Макнил
23
Бету
3
Холл
14
Дамметт
14
Дамметт
3
Холл
5
Андерсон
28
Уиллок
28
Уиллок
5
Андерсон
4
Годфри
23
Коулмен
23
Коулмен
4
Годфри
24
Онана
37
Гарнер
37
Гарнер
24
Онана
6
Дукуре
20
Гомеш
20
Гомеш
6
Дукуре
23
Бету
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
23
Бету
5
Гуйе
9
Шермити
9
Шермити
5
Гуйе
Остались в запасе
Ньюкасл
Эвертон
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
10
Джо Уайт
АП
19
Амаду Диалло
ЛВ
7
Бен Паркинсон
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
10
Джо Уайт
АП
19
Амаду Диалло
ЛВ
7
Бен Паркинсон
ПВ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
14
Офсайды
2
0
Количество передач
493
357
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.52
1.43
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Эвертон
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
09:19
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
09:16
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
09:19
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
09:16
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+