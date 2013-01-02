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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Эвертон
Ньюкасл - Эвертон: обзор матча 02 января 2013
Ньюкасл
02.01.2013, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
2'
П. Сиссе
43'
Л. Бэйнс
60'
В. Аничебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Эвертон
88'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
Н. Елавич
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
Д. Перч
87'
80'
Желтая карточка
С. Пиенаар
Замена
С. Амеоби
️️️️
Ш. Тиоте
80'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
68'
Замена
Г. Бигиримана
️️️️
Г. Обертан
66'
60'
ГОЛ! 1:2!
В. Аничебе
Пас отдал
Н. Елавич
58'
Замена
В. Аничебе
️️️️
С. Нейсмит
Желтая карточка
М. Уильямсон
53'
47'
Желтая карточка
Д. Хейтинга
43'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бэйнс
Желтая карточка
П. Сиссе
41'
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Т. Крул
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
2
Колоччини
24
Перч
5
Уильямсон
18
Сантон
24
Тиоте
6
Анита
32
Обертан
12
Марво
26
Амеоби
61
Сиссе
3-2-3-2
1
Ховард
25
Дистен
19
Ягиелка
5
Хейтинга
18
Невилл
3
Бэйнс
21
Осман
25
Феллайни
20
Пиенаар
14
Нейсмит
18
Елавич
32
Обертан
5
Бигиримана
5
Бигиримана
32
Обертан
24
Тиоте
10
Амеоби
10
Амеоби
24
Тиоте
24
Перч
9
Рэнжер
9
Рэнжер
24
Перч
18
Елавич
16
Овьедо
16
Овьедо
18
Елавич
14
Нейсмит
28
Аничебе
28
Аничебе
14
Нейсмит
Остались в запасе
Ньюкасл
Эвертон
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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