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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Эвертон
Ньюкасл - Эвертон: обзор матча 22 февраля 2009
Ньюкасл
22.02.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Эвертон
Желтая карточка
М. Феллайни
Замена
А. Смит
️️️️
П. Левенкрандс
Замена
Л. Саа
️️️️
Д. Гослинг
Замена
О. Мартинс
️️️️
Ш. Амеоби
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Д. Дафф
+7
Замена
М. Феллайни
️️️️
В. Аничебе
Травма
В. Аничебе
Красная карточка
К. Нолан
Замена
С. Кастильо
️️️️
М. Артета
Травма
М. Артета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ПЗ
16
Дэмьен Дафф
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
0
Никки Батт
(К)
ЦП
5
Райан Тэйлор
ПП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Джо Киннэйр
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
21
Жо
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
6
Клаудиу Касапа
ЦЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Алан Смит
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
18
Марк Видука
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Ларс Якобсен
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
4-4-2
22
Харпер
21
Энрике
2
Колоччини
4
Бассонг
27
Тэйлор
16
Дафф
4
Нолан
0
Батт
5
Тэйлор
26
Амеоби
11
Левенкрандс
4-4-2
1
Ховард
19
Ягиелка
2
Йобо
15
Лескотт
3
Бэйнс
32
Гослинг
18
Невилл
8
Артета
6
Родуэлл
28
Аничебе
21
Жо
16
Дафф
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
16
Дафф
11
Левенкрандс
17
Смит
17
Смит
11
Левенкрандс
26
Амеоби
9
Мартинс
9
Мартинс
26
Амеоби
28
Аничебе
25
Феллайни
25
Феллайни
28
Аничебе
8
Артета
7
Кастильо
7
Кастильо
8
Артета
32
Гослинг
28
Саа
28
Саа
32
Гослинг
Остались в запасе
Ньюкасл
Эвертон
6
Клаудиу Касапа
ЦЗ
23
Тим Крул
ВР
2
Нджитап Жереми
ПЗ
18
Марк Видука
ЦФ
Главный тренер
Джо Киннэйр
13
Карло Нэш
ВР
2
Ларс Якобсен
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
6
Клаудиу Касапа
ЦЗ
23
Тим Крул
ВР
2
Нджитап Жереми
ПЗ
18
Марк Видука
ЦФ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
2
Ларс Якобсен
ПЗ
Главный тренер
Джо Киннэйр
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:55 (прямая)
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