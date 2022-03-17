Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ньюкасл
Эвертон - Ньюкасл: обзор матча 17 марта 2022
Эвертон
17.03.2022, четверг, 22:45
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
90+9'
А. Ивоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Ньюкасл
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Э. Гордон
90'
+15
ГОЛ! 1:0!
А. Ивоби
Пас отдал
Д. Калверт-Льюин
90'
+9
90'
+3
Замена
Х. Манкильо
️️️️
Э. Крафт
Замена
А. Гомеш
️️️️
Ришарлисон
88'
85'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Фрейзер
Красная карточка
Аллан
83'
Желтая карточка
Э. Гордон
76'
76'
Желтая карточка
Э. Крафт
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Д. Грей
76'
71'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
М. Альмирон
Желтая карточка
Ришарлисон
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
25
Аллан
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Эвертон
30
Гарри Тайрер
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-2-3-1
31
Бегович
5
Кин
27
Холгейт
4
Годфри
23
Коулмен
25
Аллан
6
Дукуре
10
Грей
17
Ивоби
10
Гордон
47
Ришарлисон
4-2-3-1
39
Дубравка
17
Крафт
33
Берн
5
Шер
23
Таргетт
28
Уиллок
39
Гимарайнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Фрейзер
9
Вуд
47
Ришарлисон
20
Гомеш
20
Гомеш
47
Ришарлисон
10
Гордон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
10
Гордон
10
Грей
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
10
Грей
17
Крафт
22
Манкильо
22
Манкильо
17
Крафт
10
Фрейзер
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Фрейзер
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
10
Альмирон
Остались в запасе
Эвертон
Ньюкасл
30
Гарри Тайрер
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
8
Деле Алли
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
30
Гарри Тайрер
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
8
Деле Алли
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Эвертон - Ньюкасл
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Ньюкасл
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+