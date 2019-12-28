Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Эвертон
Ньюкасл - Эвертон: обзор матча 28 декабря 2019
Ньюкасл
28.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
56'
Ф. Шер
13'
Д. Калверт-Льюин
64'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Эвертон
90'
+3
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Й. Виллемс
85'
Желтая карточка
А. Хэйден
80'
80'
Замена
Й. Мина
️️️️
Л. Бэйнс
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Ф. Лежен
74'
Замена
К. Атсу
️️️️
Жоэлинтон
74'
70'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Т. Уолкотт
64'
ГОЛ! 1:2!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Ришарлисон
61'
Замена
Ф. Делф
️️️️
М. Кен
ГОЛ! 1:1!
Ф. Шер
Пас отдал
Э. Кэрролл
56'
55'
Желтая карточка
Т. Дэвис
Желтая карточка
Жоэлинтон
45'
+1
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калверт-Льюин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Дубравка
5
Шер
24
Лежен
6
Фернандес
15
Виллемс
2
Йедлин
14
Хэйден
26
Шелви
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
9
Кэрролл
4-1-2-3
1
Пикфорд
19
Сидибе
5
Кин
27
Холгейт
3
Бэйнс
22
Дэвис
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Кен
9
Калверт-Льюин
15
Виллемс
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
15
Виллемс
7
Жоэлинтон
30
Атсу
30
Атсу
7
Жоэлинтон
24
Лежен
34
Гэйл
34
Гэйл
24
Лежен
3
Бэйнс
22
Мина
22
Мина
3
Бэйнс
32
Уолкотт
23
Коулмен
23
Коулмен
32
Уолкотт
9
Кен
18
Делф
18
Делф
9
Кен
Остались в запасе
Ньюкасл
Эвертон
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Эвертон
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
Вчера, 13:33
3
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:08
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
Вчера, 13:33
3
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:08
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+