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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ньюкасл
Эвертон - Ньюкасл: обзор матча 17 сентября 2012
Эвертон
17.09.2012, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Ньюкасл
15'
Л. Бэйнс
88'
В. Аничебе
49'
Д. Ба
90'
Д. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ньюкасл
90'
+4
Замена
Г. Бигиримана
️️️️
Й. Кабай
90'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ба
Пас отдал
Ш. Амеоби
ГОЛ! 2:1!
В. Аничебе
Пас отдал
С. Пиенаар
88'
86'
Желтая карточка
Ш. Амеоби
Желтая карточка
М. Феллайни
85'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
К. Миральяс
83'
80'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
П. Сиссе
Желтая карточка
С. Пиенаар
79'
49'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ба
Пас отдал
Й. Кабай
46'
Замена
Д. Ба
️️️️
С. Марво
Замена
В. Аничебе
️️️️
Н. Елавич
44'
37'
Желтая карточка
Д. Перч
30'
Желтая карточка
В. Анита
ГОЛ! 1:0!
Л. Бэйнс
Пас отдал
С. Пиенаар
15'
Желтая карточка
Ф. Невилл
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
87
Кевин Миральяс
ЛП
20
Стивен Пиенаар
ЦП
18
Фил Невилл
ЦП
25
Маруан Феллайни
АП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
12
Сильвен Марво
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
2
Хибберт
87
Миральяс
20
Пиенаар
18
Невилл
21
Осман
25
Феллайни
18
Елавич
4-3-2-1
22
Харпер
18
Сантон
27
Тэйлор
24
Перч
5
Уильямсон
29
Кабай
6
Анита
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
12
Марво
61
Сиссе
87
Миральяс
14
Нейсмит
14
Нейсмит
87
Миральяс
18
Елавич
28
Аничебе
28
Аничебе
18
Елавич
29
Кабай
5
Бигиримана
5
Бигиримана
29
Кабай
12
Марво
19
Ба
19
Ба
12
Марво
61
Сиссе
26
Амеоби
26
Амеоби
61
Сиссе
Остались в запасе
Эвертон
Ньюкасл
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Эвертон - Ньюкасл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Гудисон Парк
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