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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ньюкасл
Эвертон - Ньюкасл: обзор матча 30 января 2021
Эвертон
30.01.2021, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
73'
К. Уилсон
90+3'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ньюкасл
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
К. Уилсон
Пас отдал
Д. Льюис
89'
Желтая карточка
Д. Хендрик
84'
Желтая карточка
К. Дарлоу
Желтая карточка
Х. Родригес
79'
73'
ГОЛ! 0:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Д. Шелви
67'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Р. Фрейзер
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Ивоби
63'
Желтая карточка
М. Кин
61'
54'
Замена
К. Кларк
️️️️
Д. Ласселлс
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
33'
21'
Желтая карточка
Д. Шелви
4'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
18
Джамаль Льюис
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-1-3-2
1
Пикфорд
12
Динь
22
Мина
5
Кин
23
Коулмен
6
Дукуре
17
Ивоби
23
Родригес
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
3-4-2-1
1
Дарлоу
22
Манкильо
5
Шер
24
Ласселлс
26
Шелви
29
Хендрик
14
Хэйден
18
Льюис
10
Альмирон
10
Фрейзер
13
Уилсон
17
Ивоби
20
Гомеш
20
Гомеш
17
Ивоби
24
Ласселлс
26
Кларк
26
Кларк
24
Ласселлс
10
Фрейзер
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
10
Фрейзер
Остались в запасе
Эвертон
Ньюкасл
17
Энтони Гордон
ЛВ
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
7
Жоэлинтон
АП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
17
Энтони Гордон
ЛВ
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Остались в запасе
7
Жоэлинтон
АП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Эвертон - Ньюкасл
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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