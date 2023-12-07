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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ньюкасл
Эвертон - Ньюкасл: обзор матча 07 декабря 2023
Эвертон
07.12.2023, четверг, 22:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Ньюкасл
79'
Д. Макнил
86'
А. Дукуре
90+6'
Бету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Ньюкасл
ГОЛ! 3:0!
Бету
Пас отдал
Н. Паттерсон
90'
+6
90'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Л. Майли
90'
Замена
Э. Крафт
️️️️
Д. Ласселлс
Желтая карточка
Бету
87'
ГОЛ! 2:0!
А. Дукуре
Пас отдал
Д. Макнил
86'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
85'
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
83'
ГОЛ! 1:0!
Д. Макнил
79'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Ш. Коулмен
67'
Желтая карточка
И. Гуйе
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛАЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
(К)
ПАЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Джек Харрисон
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Джамал Ласселлс
(К)
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
67
Льюис Майли
АП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
23
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
7
Бен Паркинсон
ПВ
19
Амаду Диалло
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Пикфорд
15
Янг
4
Брэнтуэйт
6
Тарковски
16
Миколенко
5
Гуйе
23
Коулмен
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
4-1-3-2
39
Дубравка
2
Триппьер
24
Ласселлс
5
Шер
2
Ливраменто
39
Гимарайнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Гордон
9
Исак
67
Майли
23
Коулмен
2
Паттерсон
2
Паттерсон
23
Коулмен
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
67
Майли
30
Ритчи
30
Ритчи
67
Майли
24
Ласселлс
17
Крафт
17
Крафт
24
Ласселлс
Остались в запасе
Эвертон
Ньюкасл
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
3
Льюис Холл
ЦП
7
Бен Паркинсон
ПВ
19
Амаду Диалло
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
3
Льюис Холл
ЦП
7
Бен Паркинсон
ПВ
19
Амаду Диалло
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Эвертон - Ньюкасл
3
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
0
Нарушения
11
5
Офсайды
0
1
Количество передач
150
287
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.52
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Гудисон Парк
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