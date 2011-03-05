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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Эвертон
Ньюкасл - Эвертон: обзор матча 05 марта 2011
Ньюкасл
05.03.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
23'
Л. Бест
31'
Л. Осман
36'
Ф. Ягиелка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Эвертон
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Л. Осман
Замена
Ш. Куки
️️️️
Л. Бест
Желтая карточка
Л. Бэйнс
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Желтая карточка
К. Нолан
Замена
В. Аничебе
️️️️
Д. Бэкфорд
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
С. Тэйлор
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
Ф. Невилл
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Х. Энрике
Желтая карточка
С. Тэйлор
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ягиелка
Пас отдал
Д. Бэкфорд
ГОЛ! 1:1!
Л. Осман
Пас отдал
М. Артета
Желтая карточка
Т. Хибберт
ГОЛ! 1:0!
Л. Бест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
40
Майкл Ричардсон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
32
Шефки Куки
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Джозе Бакстер
ЛП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
3-2-3-2
22
Харпер
27
Тэйлор
5
Уильямсон
2
Колоччини
21
Энрике
2
Симпсон
18
Гутьеррес
24
Тиоте
4
Нолан
11
Левенкрандс
9
Бест
3-3-2-2
1
Ховард
18
Невилл
25
Дистен
19
Ягиелка
2
Хибберт
8
Артета
3
Бэйнс
21
Осман
6
Родуэлл
28
Саа
10
Бэкфорд
27
Тэйлор
3
Фергюсон
3
Фергюсон
27
Тэйлор
9
Бест
32
Куки
32
Куки
9
Бест
21
Энрике
26
Амеоби
26
Амеоби
21
Энрике
18
Невилл
5
Хейтинга
5
Хейтинга
18
Невилл
21
Осман
23
Коулмен
23
Коулмен
21
Осман
10
Бэкфорд
28
Аничебе
28
Аничебе
10
Бэкфорд
Остались в запасе
Ньюкасл
Эвертон
40
Майкл Ричардсон
ЦП
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
40
Майкл Ричардсон
ЦП
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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