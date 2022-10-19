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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Эвертон
Ньюкасл - Эвертон: обзор матча 19 октября 2022
Ньюкасл
19.10.2022, среда, 21:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
31'
М. Альмирон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Эвертон
89'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Замена
К. Вуд
️️️️
К. Уилсон
86'
79'
Замена
Д. Макнил
️️️️
Д. Грей
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
М. Альмирон
73'
73'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Д. Калверт-Льюин
73'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
А. Ивоби
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Д. Мерфи
72'
64'
Желтая карточка
И. Гуйе
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Жоэлинтон
46'
Желтая карточка
Ф. Шер
44'
44'
Желтая карточка
Э. Гордон
ГОЛ! 1:0!
М. Альмирон
Пас отдал
Б. Гимарайнс
31'
Желтая карточка
Жоэлинтон
24'
7'
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
4-2-3-1
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
13
Уилсон
4-2-3-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
15
Коди
6
Тарковски
16
Миколенко
24
Онана
5
Гуйе
10
Гордон
17
Ивоби
10
Грей
9
Калверт-Льюин
7
Жоэлинтон
28
Уиллок
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
5
Андерсон
5
Андерсон
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Фрейзер
10
Фрейзер
10
Альмирон
13
Уилсон
9
Вуд
9
Вуд
13
Уилсон
17
Ивоби
37
Гарнер
37
Гарнер
17
Ивоби
10
Грей
11
Макнил
11
Макнил
10
Грей
9
Калверт-Льюин
11
Мопе
11
Мопе
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Ньюкасл
Эвертон
1
Лорис Кариус
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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