17 мая на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится матч 37-го тура Серии А, в котором «Дженоа» примет одну из лучших команд текущего сезона – «Аталанту». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: хозяева пытаются финишировать с достоинством, а гости борются за место в Лиге чемпионов.
«Дженоа»
«Дженоа» не выигрывает уже пять туров подряд и, судя по статистике, находится в непростом отрезке сезона. Ничья с «Наполи» (2:2) в последнем туре выглядит достойно, однако до этого команда проиграла три матча из четырeх, пропустив в каждом. За 5 последних матчей коллектив забил всего 3 мяча, а главный форвард Андреа Пинамонти остался без гола в четырeх из этих встреч.
Главная проблема – оборона, которая регулярно допускает позиционные ошибки, особенно против соперников с быстрым переходом в атаку. Домашний фактор не даeт существенного преимущества – в Генуе команда не побеждала уже месяц.
«Аталанта»
В отличие от соперника, «Аталанта» находится в прекрасной форме и борется за финиш в тройке лучших. В последнем туре была повержена «Рома» (2:1), а до этого команда разгромила «Монцу» (4:0) и уверенно обыграла «Милан» (1:0).
Матео Ретеги – главный ударный форвард, у которого уже 27 мячей в активе, и он набрал форму к концу сезона. Команда Гасперини играет вертикально, быстро, агрессивно. В 5 последних матчах – 10 забитых и всего 2 пропущенных. Также важно отметить отличную физическую форму: «Аталанта» выглядит свежее на фоне соперников.
Факты о командах
«Дженоа»
- Не выигрывает 5 матчей подряд
- Пропускает в 4 последних матчах
- В среднем 0.60 гола за игру в последних 5 встречах
- Пропускает 1.40 гола за игру (5 последних матчей)
«Аталанта»
- Не проигрывает 5 матчей
- Забивает в каждом из 5 последних матчей
- В среднем 2.00 гола за игру за последние 5 матчей
- Пропускает 0.40 гола за игру за последние 5 матчей
Прогноз на матч «Дженоа» – «Аталанта»
Аталанта – очевидный фаворит встречи. Команда уверенно выступает в последних турах и продолжает демонстрировать атакующий, но сбалансированный футбол. Учитывая слабую форму «Дженоа» и плохую реализацию моментов, сложно представить, как хозяева смогут остановить хорошо организованного соперника.
Скорее всего, «Аталанта» быстро захватит инициативу и реализует свои моменты, при этом допустит минимум в обороне. «Дженоа» может рассчитывать на гол разве что с «стандарта», но и это под вопросом. Ожидаем прагматичную и эффективную игру гостей.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Аталанты».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:2 в пользу «Аталанты» – коэффициент 6.70
- Победа «Аталанты» с форой (-1) – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1.5 – коэффициент 1.83