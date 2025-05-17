17 мая на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится матч 37-го тура Серии А, в котором «Дженоа» примет одну из лучших команд текущего сезона – «Аталанту». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: хозяева пытаются финишировать с достоинством, а гости борются за место в Лиге чемпионов.

«Дженоа»

«Дженоа» не выигрывает уже пять туров подряд и, судя по статистике, находится в непростом отрезке сезона. Ничья с «Наполи» (2:2) в последнем туре выглядит достойно, однако до этого команда проиграла три матча из четырeх, пропустив в каждом. За 5 последних матчей коллектив забил всего 3 мяча, а главный форвард Андреа Пинамонти остался без гола в четырeх из этих встреч.

Главная проблема – оборона, которая регулярно допускает позиционные ошибки, особенно против соперников с быстрым переходом в атаку. Домашний фактор не даeт существенного преимущества – в Генуе команда не побеждала уже месяц.

«Аталанта»

В отличие от соперника, «Аталанта» находится в прекрасной форме и борется за финиш в тройке лучших. В последнем туре была повержена «Рома» (2:1), а до этого команда разгромила «Монцу» (4:0) и уверенно обыграла «Милан» (1:0).

Матео Ретеги – главный ударный форвард, у которого уже 27 мячей в активе, и он набрал форму к концу сезона. Команда Гасперини играет вертикально, быстро, агрессивно. В 5 последних матчах – 10 забитых и всего 2 пропущенных. Также важно отметить отличную физическую форму: «Аталанта» выглядит свежее на фоне соперников.

Факты о командах

«Дженоа»

Не выигрывает 5 матчей подряд

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 0.60 гола за игру в последних 5 встречах

Пропускает 1.40 гола за игру (5 последних матчей)

«Аталанта»

Не проигрывает 5 матчей

Забивает в каждом из 5 последних матчей

В среднем 2.00 гола за игру за последние 5 матчей

Пропускает 0.40 гола за игру за последние 5 матчей

Личные встречи 23% (7) 35% (11) 42% (13) 36 Забитых мячей 51 1.16 В среднем за матч 1.65 4:1 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 7 тур Аталанта 5 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 24 тур Дженоа 1 : 4 Аталанта Италия. Серия А, 9 тур Аталанта 2 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 29 тур Аталанта 0 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 19 тур Дженоа 0 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 37 тур Дженоа 3 : 4 Аталанта Италия. Серия А, 18 тур Аталанта 0 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 22 тур Аталанта 2 : 2 Дженоа Италия. Серия А, 3 тур Дженоа 1 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 36 тур Аталанта 2 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 17 тур Дженоа 3 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 35 тур Аталанта 3 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 16 тур Дженоа 1 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 30 тур Дженоа 0 : 5 Аталанта Италия. Серия А, 11 тур Аталанта 3 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 38 тур Дженоа 1 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 19 тур Аталанта 0 : 2 Дженоа Италия. Серия А, 36 тур Аталанта 1 : 4 Дженоа Италия. Серия А, 17 тур Дженоа 2 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 35 тур Аталанта 1 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 16 тур Дженоа 1 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 33 тур Дженоа 1 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 14 тур Аталанта 0 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 21 тур Аталанта 1 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 2 тур Дженоа 2 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 21 тур Дженоа 2 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 2 тур Аталанта 0 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 35 тур Аталанта 1 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 16 тур Дженоа 1 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 38 тур Аталанта 2 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 19 тур Дженоа 2 : 1 Аталанта

Прогноз на матч «Дженоа» – «Аталанта»

Аталанта – очевидный фаворит встречи. Команда уверенно выступает в последних турах и продолжает демонстрировать атакующий, но сбалансированный футбол. Учитывая слабую форму «Дженоа» и плохую реализацию моментов, сложно представить, как хозяева смогут остановить хорошо организованного соперника.

Скорее всего, «Аталанта» быстро захватит инициативу и реализует свои моменты, при этом допустит минимум в обороне. «Дженоа» может рассчитывать на гол разве что с «стандарта», но и это под вопросом. Ожидаем прагматичную и эффективную игру гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Аталанты».

Рекомендованные ставки: