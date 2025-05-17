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Прогноз на точный счёт матча «Дженоа» – «Аталанта»: Серия А, 17 мая 2025

17 мая 2025 11:05
Дженоа - Аталанта
17 мая 2025, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 37 тур
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6.70
Точный счёт 0:2 в пользу «Аталанты»
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17 мая на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится матч 37-го тура Серии А, в котором «Дженоа» примет одну из лучших команд текущего сезона – «Аталанту». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: хозяева пытаются финишировать с достоинством, а гости борются за место в Лиге чемпионов.

«Дженоа»

«Дженоа» не выигрывает уже пять туров подряд и, судя по статистике, находится в непростом отрезке сезона. Ничья с «Наполи» (2:2) в последнем туре выглядит достойно, однако до этого команда проиграла три матча из четырeх, пропустив в каждом. За 5 последних матчей коллектив забил всего 3 мяча, а главный форвард Андреа Пинамонти остался без гола в четырeх из этих встреч.

Главная проблема – оборона, которая регулярно допускает позиционные ошибки, особенно против соперников с быстрым переходом в атаку. Домашний фактор не даeт существенного преимущества – в Генуе команда не побеждала уже месяц.

«Аталанта»

В отличие от соперника, «Аталанта» находится в прекрасной форме и борется за финиш в тройке лучших. В последнем туре была повержена «Рома» (2:1), а до этого команда разгромила «Монцу» (4:0) и уверенно обыграла «Милан» (1:0).

Матео Ретеги – главный ударный форвард, у которого уже 27 мячей в активе, и он набрал форму к концу сезона. Команда Гасперини играет вертикально, быстро, агрессивно. В 5 последних матчах – 10 забитых и всего 2 пропущенных. Также важно отметить отличную физическую форму: «Аталанта» выглядит свежее на фоне соперников.

Факты о командах

«Дженоа»

  • Не выигрывает 5 матчей подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 0.60 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает 1.40 гола за игру (5 последних матчей)

«Аталанта»

  • Не проигрывает 5 матчей
  • Забивает в каждом из 5 последних матчей
  • В среднем 2.00 гола за игру за последние 5 матчей
  • Пропускает 0.40 гола за игру за последние 5 матчей

Личные встречи
23% (7)
35% (11)
42% (13)
36
Забитых мячей
51
1.16
В среднем за матч
1.65
4:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
5 : 1
05.10.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
1 : 4
11.02.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
2 : 0
22.10.2023
Дженоа
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
0 : 0
13.03.2022
Дженоа
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
0 : 0
21.12.2021
Аталанта
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
3 : 4
15.05.2021
Аталанта
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
0 : 0
17.01.2021
Дженоа
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
2 : 2
02.02.2020
Дженоа
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 2
15.09.2019
Аталанта
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
2 : 1
11.05.2019
Дженоа
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3 : 1
22.12.2018
Аталанта
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
3 : 1
29.04.2018
Дженоа
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
1 : 2
12.12.2017
Аталанта
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0 : 5
02.04.2017
Аталанта
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
3 : 0
30.10.2016
Дженоа
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1 : 2
15.05.2016
Аталанта
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
0 : 2
10.01.2016
Дженоа
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1 : 4
17.05.2015
Дженоа
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2 : 2
06.01.2015
Аталанта
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
1 : 1
27.04.2014
Дженоа
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
1 : 1
15.12.2013
Аталанта
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
1 : 1
20.04.2013
Аталанта
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
0 : 1
25.11.2012
Дженоа
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
1 : 0
15.02.2012
Дженоа
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 2
11.09.2011
Аталанта
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2 : 0
24.01.2010
Аталанта
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
0 : 1
30.08.2009
Дженоа
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
1 : 1
10.05.2009
Дженоа
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
1 : 1
14.12.2008
Аталанта
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
2 : 0
18.05.2008
Дженоа
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
2 : 1
19.01.2008
Аталанта
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Прогноз на матч «Дженоа» – «Аталанта»

Аталанта – очевидный фаворит встречи. Команда уверенно выступает в последних турах и продолжает демонстрировать атакующий, но сбалансированный футбол. Учитывая слабую форму «Дженоа» и плохую реализацию моментов, сложно представить, как хозяева смогут остановить хорошо организованного соперника.

Скорее всего, «Аталанта» быстро захватит инициативу и реализует свои моменты, при этом допустит минимум в обороне. «Дженоа» может рассчитывать на гол разве что с «стандарта», но и это под вопросом. Ожидаем прагматичную и эффективную игру гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Аталанты».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Аталанты» – коэффициент 6.70
  • Победа «Аталанты» с форой (-1) – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1.5 – коэффициент 1.83

6.70
Точный счёт 0:2 в пользу «Аталанты»
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Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Аталанта Дженоа
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