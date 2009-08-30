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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Дженоа
Аталанта - Дженоа: обзор матча 30 августа 2009
Аталанта
30.08.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
45'
Э. Моретти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Дженоа
Замена
Н. Мадонна
️️️️
Г. Гарич
Замена
Ф. Касерта
️️️️
Т. Гуаренте
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Р. Паласио
Желтая карточка
Т. Манфредини
Замена
Д. Бьява
️️️️
А. Сапатер
Замена
Д. Скулли
️️️️
Л. Фигуэроа
Желтая карточка
К. Дони
ГОЛ! 0:1!
Э. Моретти
Желтая карточка
Д. Место
Желтая карточка
Н. Томович
Желтая карточка
Э. Баррето
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
30
Лусиано Фигуэроа
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Никола Мадонна
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
26
Фабио Касерта
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
13
Хуссин Харджа
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
4-3-2
47
Консильи
6
Беллини
17
Манфредини
0
Таламонти
13
Гарич
17
Гуаренте
19
Падоин
8
Баррето
27
Дони
99
Аквафреска
3-2-3-2
32
Амелия
4
Томович
4
Кришито
24
Моретти
27
Место
88
Фатич
7
Росси
0
Миланетто
0
Сапатер
8
Паласио
30
Фигуэроа
13
Гарич
2
Мадонна
2
Мадонна
13
Гарич
17
Гуаренте
26
Касерта
26
Касерта
17
Гуаренте
90
Тирибокки
90
Тирибокки
0
Сапатер
20
Бьява
20
Бьява
0
Сапатер
8
Паласио
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
8
Паласио
30
Фигуэроа
10
Скулли
10
Скулли
30
Фигуэроа
Остались в запасе
Аталанта
Дженоа
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
73
Алессио Скарпи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
13
Хуссин Харджа
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
13
Хуссин Харджа
ЦП
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Аталанта - Дженоа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Атлети Адзурри
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