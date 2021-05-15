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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Аталанта
Дженоа - Аталанта: обзор матча 15 мая 2021
Дженоа
15.05.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 4
Завершен
Аталанта
49'
Э. Шомуродов
67'
Г. Пандев (П)
85'
Э. Шомуродов
9'
Д. Сапата
26'
Р. Малиновский
44'
Р. Госенс
51'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Аталанта
89'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Миранчук
Желтая карточка
Н. Ровелла
88'
ГОЛ! 3:4!
Э. Шомуродов
Пас отдал
Г. Пандев
85'
Замена
С. Эбоа
️️️️
Ф. Мелегони
79'
76'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Р. Госенс
71'
Желтая карточка
Р. Толой
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Г. Пандев
67'
62'
Желтая карточка
Б. Джимсити
57'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Р. Малиновский
Замена
М. Портанова
️️️️
П. Гильоне
57'
51'
ГОЛ! 1:4!
М. Пашалич
Пас отдал
А. Миранчук
ГОЛ! 1:3!
Э. Шомуродов
49'
48'
Замена
М. Пессина
️️️️
Р. Фройлер
48'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Д. Сапата
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Ф. Кассата
47'
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Дестро
47'
Замена
Д. Казо
️️️️
М. Зайц
46'
44'
ГОЛ! 0:3!
Р. Госенс
Пас отдал
Х. Хатебур
26'
ГОЛ! 0:2!
Р. Малиновский
Пас отдал
Д. Сапата
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Малиновский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
59
Алексей Миранчук
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
89
Стив-Майк Эбоа
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Марио Пашалич
АП
32
Маттео Пессина
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
3-2-3-2
22
Маркетти
5
Масиелло
68
Онгуене
18
Гильоне
16
Радованович
6
Ровелла
29
Кассата
72
Мелегони
8
Зайц
21
Дестро
7
Пьяца
3-3-1-2-1
95
Голлини
21
Ромеро
2
Толой
6
Джимсити
33
Хатебур
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
17
Малиновский
59
Миранчук
91
Сапата
72
Мелегони
89
Эбоа
89
Эбоа
72
Мелегони
18
Гильоне
90
Портанова
90
Портанова
18
Гильоне
8
Зайц
10
Казо
10
Казо
8
Зайц
21
Дестро
21
Пандев
21
Пандев
21
Дестро
29
Кассата
14
Шомуродов
14
Шомуродов
29
Кассата
8
Госенс
19
Паломино
19
Паломино
8
Госенс
91
Сапата
8
Пашалич
8
Пашалич
91
Сапата
8
Фройлер
32
Пессина
32
Пессина
8
Фройлер
59
Миранчук
10
Муриэль
10
Муриэль
59
Миранчук
17
Малиновский
29
Ламмерс
29
Ламмерс
17
Малиновский
Остались в запасе
Дженоа
Аталанта
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Маттиа Перин
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Маттиа Перин
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Дженоа - Аталанта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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