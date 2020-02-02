Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Дженоа
Аталанта - Дженоа: обзор матча 02 февраля 2020
Аталанта
02.02.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 2
Завершен
Дженоа
13'
Р. Толой
35'
Й. Иличич
19'
Д. Кришито (П)
33'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Дженоа
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кришито
90'
+2
Замена
Э. Гольданига
️️️️
П. Гильоне
89'
Желтая карточка
М. Перин
87'
Замена
М. Дестро
️️️️
А. Пинамонти
84'
Желтая карточка
Ф. Кассата
83'
Замена
Ф. Кассата
️️️️
А. Санабрия
82'
Вторая желтая
В. Бехрами
Желтая карточка
М. де Рон
77'
76'
Желтая карточка
К. Ромеро
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Й. Иличич
76'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Д. Сапата
63'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
М. Пашалич
54'
53'
Желтая карточка
В. Бехрами
Желтая карточка
М. Пашалич
52'
ГОЛ! 2:2!
Й. Иличич
Пас отдал
Д. Сапата
35'
33'
ГОЛ! 1:2!
А. Санабрия
Пас отдал
С. Стураро
19'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кришито
ГОЛ! 1:0!
Р. Толой
Пас отдал
Д. Сапата
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
3-3-1-3
95
Голлини
33
Хатебур
6
Джимсити
19
Паломино
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
8
Пашалич
91
Сапата
72
Иличич
10
Гомес
3-2-3-2
1
Перин
5
Масиелло
21
Ромеро
4
Бираски
18
Гильоне
4
Кришито
27
Стураро
20
Шоне
85
Бехрами
9
Пинамонти
19
Санабрия
8
Пашалич
8
Фройлер
8
Фройлер
8
Пашалич
91
Сапата
17
Малиновский
17
Малиновский
91
Сапата
72
Иличич
10
Муриэль
10
Муриэль
72
Иличич
18
Гильоне
18
Гольданига
18
Гольданига
18
Гильоне
19
Санабрия
29
Кассата
29
Кассата
19
Санабрия
9
Пинамонти
21
Дестро
21
Дестро
9
Пинамонти
Остались в запасе
Аталанта
Дженоа
16
Раоуль Белланова
ПЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
16
Иван Радованович
ОП
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
16
Раоуль Белланова
ПЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Аталанта - Дженоа
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Новости команд
Все
Аталанта
Дженоа
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+