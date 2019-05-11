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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Дженоа
Аталанта - Дженоа: обзор матча 11 мая 2019
Аталанта
11.05.2019, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
46'
М. Барроу
53'
Т. Кастань
89'
Г. Пандев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Дженоа
89'
ГОЛ! 2:1!
Г. Пандев
Пас отдал
К. Ромеро
84'
Желтая карточка
К. Ромеро
59'
Желтая карточка
Г. Пандев
ГОЛ! 2:0!
Т. Кастань
Пас отдал
Б. Джимсити
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Барроу
Пас отдал
М. де Рон
46'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
34'
7'
Желтая карточка
М. Велозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
3-3-1-1-2
95
Голлини
6
Джимсити
33
Хатебур
21
Кастань
8
Госенс
15
де Рон
19
Паломино
8
Фройлер
8
Пашалич
91
Сапата
72
Иличич
4-1-3-2
13
Раду
21
Ромеро
87
Жуканович
4
Бираски
4
Кришито
16
Радованович
44
Велозу
11
Бесса
21
Лерагер
8
Куаме
18
Лападула
Остались в запасе
Аталанта
Дженоа
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Аталанта - Дженоа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
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