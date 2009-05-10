Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Дженоа
Аталанта - Дженоа: обзор матча 10 мая 2009
Аталанта
10.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
90'
Д. Кришито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Дженоа
ГОЛ! 0:1!
Д. Кришито
Замена
Э. Ванден Борре
️️️️
И. Юрич
Вторая желтая
Т. Гуаренте
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Замена
М. Пеллегрино
️️️️
Д. Капелли
Желтая карточка
С. Падоин
Замена
А. Черчи
️️️️
М. Дефенди
Замена
Д. Де Ашентис
️️️️
Ф. Парравичини
Замена
М. Росси
️️️️
Д. Место
Замена
Б. Янкович
️️️️
О. Миланетто
Желтая карточка
Д. Место
Желтая карточка
С. Папастатопулос
16'
Желтая карточка
Д. Кришито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
82
Франческо Парравичини
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
34
Марино Дефенди
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
28
Иван Юрич
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аталанта
91
Симоне Коломби
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
72
Маттео Д'Алессандро
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
45
Николас Константини
ЦП
7
Марко Росси
ПП
7
Бошко Янкович
ЦФ
4-4-1
47
Консильи
17
Манфредини
25
Капелли
13
Пелузо
13
Гарич
19
Падоин
82
Парравичини
17
Гуаренте
34
Дефенди
10
Флоккари
4-3-3
34
Рубиньо
27
Место
4
Кришито
19
Папастатопулос
16
Боккетти
0
Миланетто
28
Юрич
32
Модесто
17
Палладино
10
Скулли
22
Милито
25
Капелли
3
Пеллегрино
3
Пеллегрино
25
Капелли
82
Парравичини
0
Де Ашентис
0
Де Ашентис
82
Парравичини
34
Дефенди
7
Черчи
7
Черчи
34
Дефенди
28
Юрич
20
Ванден Борре
20
Ванден Борре
28
Юрич
27
Место
7
Росси
7
Росси
27
Место
0
Миланетто
7
Янкович
7
Янкович
0
Миланетто
Остались в запасе
Аталанта
Дженоа
91
Симоне Коломби
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
45
Николас Константини
ЦП
72
Маттео Д'Алессандро
ЦЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Остались в запасе
45
Николас Константини
ЦП
72
Маттео Д'Алессандро
ЦЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Аталанта - Дженоа
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Атлети Адзурри
Новости команд
Все
Аталанта
Дженоа
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+