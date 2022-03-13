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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Дженоа
Аталанта - Дженоа: обзор матча 13 марта 2022
Аталанта
13.03.2022, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Дженоа
Замена
В. Михаила
️️️️
М. Пашалич
90'
+1
87'
Замена
Я. Каллон
️️️️
П. Галдамес
Желтая карточка
Р. Толой
82'
73'
Замена
Эрнани
️️️️
Н. Амири
71'
Замена
М. Дестро
️️️️
К. Йебоа
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Д. Дзаппакоста
57'
Замена
Р. Толой
️️️️
Р. Малиновский
57'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Й. Меле
46'
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Марио Пашалич
АП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Надим Амири
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Валентин Михаила
ЛВ
8
Ремо Фройлер
ЦП
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
3-3-3-1
57
Спортиелло
6
Джимсити
19
Паломино
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
8
Коопмейнерс
21
Меле
8
Пашалич
32
Пессина
17
Малиновский
10
Муриэль
3-1-4-1-1
46
Сиригу
52
Максимович
5
Эстигард
22
Васкес
4
Галдамес
47
Бадель
72
Мелегони
25
Френдруп
10
Амири
90
Портанова
9
Йебоа
17
Малиновский
2
Толой
2
Толой
17
Малиновский
77
Дзаппакоста
33
Хатебур
33
Хатебур
77
Дзаппакоста
21
Меле
13
Бога
13
Бога
21
Меле
8
Пашалич
7
Михаила
7
Михаила
8
Пашалич
4
Галдамес
11
Каллон
11
Каллон
4
Галдамес
10
Амири
23
Эрнани
23
Эрнани
10
Амири
9
Йебоа
21
Дестро
21
Дестро
9
Йебоа
Остались в запасе
Аталанта
Дженоа
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Аталанта - Дженоа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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