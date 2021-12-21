Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Аталанта
Дженоа - Аталанта: обзор матча 21 декабря 2021
Дженоа
21.12.2021, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Аталанта
Замена
Эрнани
️️️️
С. Стураро
88'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Портанова
88'
84'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Т. Коопмейнерс
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Дестро
72'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Д. Кришито
68'
65'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Р. Малиновский
65'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
М. де Рон
️️️️
Р. Фройлер
45'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
Желтая карточка
М. Бадель
41'
23'
Желтая карточка
Р. Фройлер
Желтая карточка
С. Стураро
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
81
Калеб Экубан
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ЛП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
17
Руслан Малиновский
АП
33
Ханс Хатебур
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
23
Эрнани
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
9
Флавио Бианки
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
32
Маттео Пессина
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
3-2-2-1-2
46
Сиригу
4
Кришито
13
Бани
4
Бираски
20
Камбьясо
22
Васкес
47
Бадель
27
Стураро
90
Портанова
21
Дестро
81
Экубан
3-1-3-2-1
57
Спортиелло
19
Паломино
28
Демирал
6
Джимсити
8
Коопмейнерс
33
Хатебур
8
Фройлер
77
Дзаппакоста
59
Миранчук
17
Малиновский
91
Сапата
4
Кришито
18
Гильоне
18
Гильоне
4
Кришито
27
Стураро
23
Эрнани
23
Эрнани
27
Стураро
90
Портанова
72
Мелегони
72
Мелегони
90
Портанова
21
Дестро
21
Пандев
21
Пандев
21
Дестро
8
Фройлер
15
де Рон
15
де Рон
8
Фройлер
59
Миранчук
8
Пашалич
8
Пашалич
59
Миранчук
17
Малиновский
72
Иличич
72
Иличич
17
Малиновский
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
8
Коопмейнерс
91
Пикколи
91
Пикколи
8
Коопмейнерс
Остались в запасе
Дженоа
Аталанта
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
9
Флавио Бианки
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
АП
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Дженоа - Аталанта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Аталанта
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+