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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Аталанта
Дженоа - Аталанта: обзор матча 22 декабря 2018
Дженоа
22.12.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
3 : 1
Завершен
Аталанта
45+6'
Р. Толой (АГ)
67'
Д. Лазович
88'
К. Пентек
55'
Д. Сапата (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Аталанта
90'
+3
Красная карточка
Р. Толой
ГОЛ! 3:1!
К. Пентек
Пас отдал
Д. Бесса
88'
Замена
П. Перейра
️️️️
Д. Лазович
82'
81'
Вторая желтая
Х. Луис Паломино
75'
Замена
М. Барроу
️️️️
Д. Сапата
Желтая карточка
Э. Ролон
71'
Замена
Сандро
️️️️
К. Куаме
71'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лазович
Пас отдал
Ромуло
67'
63'
Замена
Э. Ригони
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
Д. Кришито
55'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Сапата
Замена
Э. Ролон
️️️️
М. Велозу
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Толой
45'
+6
12'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
5'
Замена
М. Пессина
️️️️
М. де Рон
Желтая карточка
К. Ромеро
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
49
Ромуло
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
3-4-3
13
Раду
21
Ромеро
4
Кришито
4
Бираски
11
Бесса
49
Ромуло
44
Велозу
7
Хильемарк
9
Пентек
8
Куаме
88
Лазович
3-3-1-3
1
Бериша
19
Паломино
2
Толой
33
Хатебур
23
Манчини
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
91
Сапата
10
Гомес
72
Иличич
88
Лазович
13
Перейра
13
Перейра
88
Лазович
8
Куаме
30
Сандро
30
Сандро
8
Куаме
44
Велозу
35
Ролон
35
Ролон
44
Велозу
15
де Рон
32
Пессина
32
Пессина
15
де Рон
10
Гомес
24
Ригони
24
Ригони
10
Гомес
91
Сапата
99
Барроу
99
Барроу
91
Сапата
Остались в запасе
Дженоа
Аталанта
22
Федерико Маркетти
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Дженоа - Аталанта
3
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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