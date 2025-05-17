18 мая 2025 года в 19:00 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. «Ростов» будет принимать «Зенит», который снова претендует на чемпионский титул.
«Ростов»
«Желто-синие» обосновались на восьмой строчке в таблице и давно не претендуют на что-то серьезное. Приоритетный турнир для «Ростова» – Кубок России, где в финале дончане будут бороться за трофей с ЦСКА.
Оставшиеся игры Премьер-Лиги можно воспринимать как тренировочный полигон перед решающим поединком в Кубке страны.
Последние три игры:
- Спартак – Ростов 1:2
- Рубин – Ростов 1:0
- Химки – Ростов 1:1
«Зенит»
Питерцы тоже метили в главный матч Кубка России, но пропустили в финал ЦСКА. Что касается перспектив в Премьер-Лиге, то «сине-бело-голубые» продолжают погоню за «Краснодаром», отставая от лидера всего лишь на один зачетный балл.
Любопытно, что гегемон российского футбола может и вовсе остаться без трофеев по итогам сезона 2024/2025. Подобное развитие событий может означать закат эпохи Сергея Семака в качестве главного тренера «сине-бело-голубых».
Последние три игры:
- ЦСКА – Зенит 2:0
- Динамо Махачкала – Зенит 0:1
- Зенит – Пари НН 2:1
Прогноз на матч «Ростов» – «Зенит»
«Зенит» мотивирован добиться победы и располагает достаточным ресурсом, чтобы добиться желаемого. К тому же питерцы будут проводить свой матч уже зная, как сыграл «Краснодар». Так или иначе – цель «Зенита» набрать три очка.
Прогноз: победа «Зенита», коэффициент – 1,52. Прогноз на точный счет – 1:2.