18 мая 2025 года в 19:00 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. «Ростов» будет принимать «Зенит», который снова претендует на чемпионский титул.

«Ростов»

«Желто-синие» обосновались на восьмой строчке в таблице и давно не претендуют на что-то серьезное. Приоритетный турнир для «Ростова» – Кубок России, где в финале дончане будут бороться за трофей с ЦСКА.

Оставшиеся игры Премьер-Лиги можно воспринимать как тренировочный полигон перед решающим поединком в Кубке страны.

Последние три игры:

Спартак – Ростов 1:2

Рубин – Ростов 1:0

Химки – Ростов 1:1

«Зенит»

Питерцы тоже метили в главный матч Кубка России, но пропустили в финал ЦСКА. Что касается перспектив в Премьер-Лиге, то «сине-бело-голубые» продолжают погоню за «Краснодаром», отставая от лидера всего лишь на один зачетный балл.

Любопытно, что гегемон российского футбола может и вовсе остаться без трофеев по итогам сезона 2024/2025. Подобное развитие событий может означать закат эпохи Сергея Семака в качестве главного тренера «сине-бело-голубых».

Последние три игры:

ЦСКА – Зенит 2:0

Динамо Махачкала – Зенит 0:1

Зенит – Пари НН 2:1

Личные встречи 21% (13) 24% (15) 55% (34) 56 Забитых мячей 114 0.9 В среднем за матч 1.84 3:0 Крупнейшая победа 6:1 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала Зенит 2 : 0 Ростов Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала Ростов 0 : 1 Зенит Зимний кубок РПЛ, 3 тур Ростов 1 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 3 тур Зенит 5 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 30 тур Зенит 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 2 тур Ростов 1 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 23 тур Ростов 0 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 11 тур Зенит 3 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 17 тур Зенит 2 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 2 тур Ростов 2 : 4 Зенит Россия. Премьер-лига, 20 тур Зенит 2 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 2 тур Ростов 0 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 30 тур Ростов 1 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 13 тур Зенит 6 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 29 тур Ростов 1 : 0 Зенит Кубок «Матч Премьер», Ростов 0 : 5 Зенит Россия. Премьер-лига, 15 тур Зенит 2 : 0 Ростов Россия. Кубок, 1/8 финала Ростов 3 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 22 тур Ростов 0 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 8 тур Зенит 0 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 17 тур Ростов 0 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 3 тур Зенит 3 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 25 тур Ростов 3 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 11 тур Зенит 3 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 27 тур Зенит 3 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 8 тур Ростов 0 : 5 Зенит Россия. Премьер-Лига, 17 тур Зенит 0 : 2 Ростов Россия. Премьер-Лига, 9 тур Ростов 0 : 4 Зенит Россия. Премьер-Лига, 28 тур Ростов 1 : 1 Зенит Россия. Премьер-Лига, 14 тур Зенит 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 28 тур Ростов 1 : 3 Зенит Россия. Премьер-лига, 13 тур Зенит 4 : 0 Ростов Россия. Премьер-Лига, 28 тур Зенит 5 : 0 Ростов Россия. Премьер-Лига, 14 тур Ростов 1 : 3 Зенит Россия. Премьер-лига, 21 тур Зенит 2 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 7 тур Ростов 2 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 16 тур Зенит 2 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 2 тур Ростов 2 : 3 Зенит Россия. Премьер-лига, 18 тур Ростов 1 : 3 Зенит Россия. Премьер-лига, 3 тур Зенит 1 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 30 тур Зенит 4 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 15 тур Ростов 0 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 19 тур Зенит 0 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 14 тур Ростов 2 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 28 тур Ростов 1 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 3 тур Зенит 0 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 28 тур Зенит 0 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 5 тур Ростов 1 : 2 Зенит Чемпионат России, 16 тур Ростов 1 : 2 Зенит Чемпионат России, 2 тур Зенит 3 : 1 Ростов Чемпионат России, 23 тур Ростов 0 : 0 Зенит Чемпионат России, 9 тур Зенит 0 : 0 Ростов Чемпионат России, 21 тур Зенит 1 : 0 Ростов Чемпионат России, 7 тур Ростов 2 : 1 Зенит Чемпионат России, 22 тур Ростов 1 : 1 Зенит Чемпионат России, 7 тур Зенит 3 : 0 Ростов Чемпионат России, 32 тур Ростов 2 : 3 Зенит Чемпионат России, 15 тур Зенит 0 : 0 Ростов Чемпионат России, 21 тур Зенит 0 : 2 Ростов Чемпионат России, 4 тур Ростов 2 : 0 Зенит Чемпионат России. Первый этап, 15 тур Зенит 1 : 2 Ростов Чемпионат России. Первый этап, 7 тур Ростов 1 : 0 Зенит

Прогноз на матч «Ростов» – «Зенит»

«Зенит» мотивирован добиться победы и располагает достаточным ресурсом, чтобы добиться желаемого. К тому же питерцы будут проводить свой матч уже зная, как сыграл «Краснодар». Так или иначе – цель «Зенита» набрать три очка.

Прогноз: победа «Зенита», коэффициент – 1,52. Прогноз на точный счет – 1:2.