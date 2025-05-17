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Прогноз на точный счет матча «Ростов» – «Зенит»: РПЛ, 18 мая 2025

17 мая 2025 9:19
Ростов - Зенит
18 мая 2025, воскресенье 19:00 | Россия. Премьер-лига, 29 тур
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5.50
Прогноз на точный счет – 1:2 в пользу «Зенита»
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18 мая 2025 года в 19:00 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. «Ростов» будет принимать «Зенит», который снова претендует на чемпионский титул.

«Ростов»

«Желто-синие» обосновались на восьмой строчке в таблице и давно не претендуют на что-то серьезное. Приоритетный турнир для «Ростова» – Кубок России, где в финале дончане будут бороться за трофей с ЦСКА.

Оставшиеся игры Премьер-Лиги можно воспринимать как тренировочный полигон перед решающим поединком в Кубке страны.

Последние три игры:

  • Спартак – Ростов 1:2
  • Рубин – Ростов 1:0
  • Химки – Ростов 1:1

«Зенит»

Питерцы тоже метили в главный матч Кубка России, но пропустили в финал ЦСКА. Что касается перспектив в Премьер-Лиге, то «сине-бело-голубые» продолжают погоню за «Краснодаром», отставая от лидера всего лишь на один зачетный балл.

Любопытно, что гегемон российского футбола может и вовсе остаться без трофеев по итогам сезона 2024/2025. Подобное развитие событий может означать закат эпохи Сергея Семака в качестве главного тренера «сине-бело-голубых».

Последние три игры:

  • ЦСКА – Зенит 2:0
  • Динамо Махачкала – Зенит 0:1
  • Зенит – Пари НН 2:1

Личные встречи
21% (13)
24% (15)
55% (34)
56
Забитых мячей
114
0.9
В среднем за матч
1.84
3:0
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Зенит
2 : 0
16.04.2025
Ростов
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Ростов
0 : 1
12.03.2025
Зенит
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Ростов
1 : 2
07.02.2025
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
5 : 0
03.08.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
2 : 1
25.05.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
1 : 1
29.07.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
0 : 0
16.04.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 1
02.10.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
2 : 2
03.12.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
2 : 4
01.08.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
2 : 2
27.02.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
0 : 2
15.08.2020
Зенит
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
1 : 2
22.07.2020
Зенит
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
6 : 1
19.10.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
1 : 0
19.05.2019
Зенит
Кубок «Матч Премьер»,
Ростов
0 : 5
28.01.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
2 : 0
25.11.2018
Ростов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ростов
3 : 1
01.11.2018
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
0 : 0
11.03.2018
Зенит
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
0 : 0
27.08.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0 : 0
03.12.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
3 : 2
12.08.2016
Ростов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
3 : 0
24.04.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 0
03.10.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
3 : 0
10.05.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ростов
0 : 5
20.09.2014
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Зенит
0 : 2
22.11.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ростов
0 : 4
22.09.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Ростов
1 : 1
12.05.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Зенит
2 : 1
02.11.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
1 : 3
23.10.2011
Зенит
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
4 : 0
14.06.2011
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Зенит
5 : 0
14.11.2010
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Ростов
1 : 3
24.07.2010
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
2 : 0
13.09.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
2 : 1
03.05.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Зенит
2 : 0
15.07.2007
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
2 : 3
18.03.2007
Зенит
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
1 : 3
10.09.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
1 : 1
02.04.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
4 : 2
19.11.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
0 : 1
09.07.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
0 : 1
15.08.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
2 : 1
03.07.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
1 : 1
18.10.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
0 : 0
06.04.2003
Ростов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
0 : 2
02.11.2002
Ростов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1 : 2
30.03.2002
Зенит
Чемпионат России, 16 тур
Ростов
1 : 2
11.07.2001
Зенит
Чемпионат России, 2 тур
Зенит
3 : 1
17.03.2001
Ростов
Чемпионат России, 23 тур
Ростов
0 : 0
27.08.2000
Зенит
Чемпионат России, 9 тур
Зенит
0 : 0
17.05.2000
Ростов
Чемпионат России, 21 тур
Зенит
1 : 0
21.08.1999
Ростов
Чемпионат России, 7 тур
Ростов
2 : 1
15.05.1999
Зенит
Чемпионат России, 22 тур
Ростов
1 : 1
22.08.1998
Зенит
Чемпионат России, 7 тур
Зенит
3 : 0
09.05.1998
Ростов
Чемпионат России, 32 тур
Ростов
2 : 3
18.10.1997
Зенит
Чемпионат России, 15 тур
Зенит
0 : 0
25.06.1997
Ростов
Чемпионат России, 21 тур
Зенит
0 : 2
07.08.1996
Ростов
Чемпионат России, 4 тур
Ростов
2 : 0
23.03.1996
Зенит
Чемпионат России. Первый этап, 15 тур
Зенит
1 : 2
19.07.1992
Ростов
Чемпионат России. Первый этап, 7 тур
Ростов
1 : 0
02.05.1992
Зенит
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Прогноз на матч «Ростов» – «Зенит»

«Зенит» мотивирован добиться победы и располагает достаточным ресурсом, чтобы добиться желаемого. К тому же питерцы будут проводить свой матч уже зная, как сыграл «Краснодар». Так или иначе – цель «Зенита» набрать три очка.

Прогноз: победа «Зенита», коэффициент – 1,52. Прогноз на точный счет – 1:2.

5.50
Прогноз на точный счет – 1:2 в пользу «Зенита»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов
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