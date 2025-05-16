17 мая на «Боруссия-Парке» состоится матч заключительного 34-го тура чемпионата Германии. «Боруссия М» стремится завершить сезон на позитивной ноте перед своими болельщиками, а «Вольфсбург» попытается прервать затяжную серию без побед. Оба клуба находятся вне зоны еврокубков, но результат встречи важен для уверенного финиша. Учитывая слабую форму обороны обеих команд, матч ожидается зрелищным и результативным.
«Боруссия М»
«Боруссия М» занимает 10-е место с 45 очками, но не может победить уже 6 туров подряд. При этом команда продолжает радовать болельщиков атакующей игрой: 10 голов в последних 5 матчах – яркий тому пример.Главной надеждой в атаке остаeтся Тим Кляйндинст, у которого 16 голов в 33 матчах. Однако серьeзная проблема – игра в обороне: 15 пропущенных мячей за 5 туров, в среднем по три за матч. «Боруссия М» играет с оголeнными флангами и допускает много ударов из штрафной, что даeт соперникам множество шансов.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» занимает 12-е место и не выигрывает уже 9 туров подряд. Команда явно находится в игровом кризисе, особенно в обороне: 12 пропущенных мячей за 5 последних встреч и минимум по одному в каждом из 13 последних матчей.В атаке дела немного лучше: 6 голов в 5 играх – результат скромный, но стабильный. Лидером остаeтся Йонас Винд, который забил 11 раз за сезон. Команда играет достаточно открыто, делает ставку на быстрые фланги, но теряет концентрацию во втором тайме.
Факты о командах:
«Боруссия М»
- Не выигрывает 6 матчей подряд
- В среднем 2.0 гола за игру, 3.0 – пропущенных (последние 5 игр)
- Забивает в 10 из 12 последних матчей
- 45 очков, 10-е место
«Вольфсбург»
- Не выигрывает 9 матчей подряд
- В среднем 1.2 гола за игру, 2.4 – пропущенных (последние 5 игр)
- Пропускает в 13 матчах подряд
- 40 очков, 12-е место
Прогноз на матч «Боруссия М» – «Вольфсбург»
Учитывая слабость обороны обеих команд, а также их привычку играть в открытый футбол, вполне вероятен результативный матч с голами с обеих сторон. «Боруссия М» выглядит немного предпочтительнее за счeт домашнего фактора и более яркой атакующей игры, но и «Вольфсбург» способен навязать борьбу. Вероятен сценарий, где хозяева вырвут победу с преимуществом в один мяч.
Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу «Боруссии М»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:2 в пользу «Боруссии М» – коэффициент 6.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Боруссии М» больше 1.5 – коэффициент 2.10