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Прогноз на точный счет матча «Боруссия М» – «Вольфсбург»: Бундеслига, 17 мая 2025

16 мая 2025 10:55
Боруссия М - Вольфсбург
17 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 34 тур
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6.40
Точный счёт 3:2 в пользу «Боруссии М»
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17 мая на «Боруссия-Парке» состоится матч заключительного 34-го тура чемпионата Германии. «Боруссия М» стремится завершить сезон на позитивной ноте перед своими болельщиками, а «Вольфсбург» попытается прервать затяжную серию без побед. Оба клуба находятся вне зоны еврокубков, но результат встречи важен для уверенного финиша. Учитывая слабую форму обороны обеих команд, матч ожидается зрелищным и результативным.

«Боруссия М»

«Боруссия М» занимает 10-е место с 45 очками, но не может победить уже 6 туров подряд. При этом команда продолжает радовать болельщиков атакующей игрой: 10 голов в последних 5 матчах – яркий тому пример.Главной надеждой в атаке остаeтся Тим Кляйндинст, у которого 16 голов в 33 матчах. Однако серьeзная проблема – игра в обороне: 15 пропущенных мячей за 5 туров, в среднем по три за матч. «Боруссия М» играет с оголeнными флангами и допускает много ударов из штрафной, что даeт соперникам множество шансов.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» занимает 12-е место и не выигрывает уже 9 туров подряд. Команда явно находится в игровом кризисе, особенно в обороне: 12 пропущенных мячей за 5 последних встреч и минимум по одному в каждом из 13 последних матчей.В атаке дела немного лучше: 6 голов в 5 играх – результат скромный, но стабильный. Лидером остаeтся Йонас Винд, который забил 11 раз за сезон. Команда играет достаточно открыто, делает ставку на быстрые фланги, но теряет концентрацию во втором тайме.

Факты о командах:

«Боруссия М»

  • Не выигрывает 6 матчей подряд
  • В среднем 2.0 гола за игру, 3.0 – пропущенных (последние 5 игр)
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • 45 очков, 10-е место

«Вольфсбург»

  • Не выигрывает 9 матчей подряд
  • В среднем 1.2 гола за игру, 2.4 – пропущенных (последние 5 игр)
  • Пропускает в 13 матчах подряд
  • 40 очков, 12-е место

Личные встречи
32% (11)
26% (9)
41% (14)
48
Забитых мячей
51
1.41
В среднем за матч
1.5
4:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
5 : 1
14.01.2025
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
1 : 3
07.04.2024
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
1 : 0
05.12.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
4 : 0
10.11.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
2 : 0
09.04.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 2
15.10.2022
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М
2 : 2
26.02.2022
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 3
02.10.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсбург
0 : 0
14.02.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия М
1 : 1
17.10.2020
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия М
3 : 0
16.06.2020
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
2 : 1
15.12.2019
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
0 : 3
23.02.2019
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2 : 2
29.09.2018
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия М
3 : 0
20.04.2018
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
3 : 0
03.12.2017
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
1 : 1
13.05.2017
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия М
1 : 2
20.12.2016
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
2 : 1
05.03.2016
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
2 : 0
03.10.2015
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия М
1 : 0
26.04.2015
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
1 : 0
30.11.2014
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вольфсбург
3 : 1
10.05.2014
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
2 : 2
22.12.2013
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
3 : 1
27.04.2013
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия М
2 : 0
28.11.2012
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
0 : 0
04.02.2012
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
4 : 1
19.08.2011
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсбург
2 : 1
25.02.2011
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
1 : 1
02.10.2010
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия М
0 : 4
13.03.2010
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
2 : 1
18.10.2009
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
1 : 2
11.04.2009
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
3 : 0
28.10.2008
Боруссия М
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Прогноз на матч «Боруссия М» – «Вольфсбург»

Учитывая слабость обороны обеих команд, а также их привычку играть в открытый футбол, вполне вероятен результативный матч с голами с обеих сторон. «Боруссия М» выглядит немного предпочтительнее за счeт домашнего фактора и более яркой атакующей игры, но и «Вольфсбург» способен навязать борьбу. Вероятен сценарий, где хозяева вырвут победу с преимуществом в один мяч.

Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу «Боруссии М»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:2 в пользу «Боруссии М» – коэффициент 6.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Боруссии М» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.40
Точный счёт 3:2 в пользу «Боруссии М»
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Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Вольфсбург Боруссия М
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