17 мая на «Боруссия-Парке» состоится матч заключительного 34-го тура чемпионата Германии. «Боруссия М» стремится завершить сезон на позитивной ноте перед своими болельщиками, а «Вольфсбург» попытается прервать затяжную серию без побед. Оба клуба находятся вне зоны еврокубков, но результат встречи важен для уверенного финиша. Учитывая слабую форму обороны обеих команд, матч ожидается зрелищным и результативным.

«Боруссия М»

«Боруссия М» занимает 10-е место с 45 очками, но не может победить уже 6 туров подряд. При этом команда продолжает радовать болельщиков атакующей игрой: 10 голов в последних 5 матчах – яркий тому пример.Главной надеждой в атаке остаeтся Тим Кляйндинст, у которого 16 голов в 33 матчах. Однако серьeзная проблема – игра в обороне: 15 пропущенных мячей за 5 туров, в среднем по три за матч. «Боруссия М» играет с оголeнными флангами и допускает много ударов из штрафной, что даeт соперникам множество шансов.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» занимает 12-е место и не выигрывает уже 9 туров подряд. Команда явно находится в игровом кризисе, особенно в обороне: 12 пропущенных мячей за 5 последних встреч и минимум по одному в каждом из 13 последних матчей.В атаке дела немного лучше: 6 голов в 5 играх – результат скромный, но стабильный. Лидером остаeтся Йонас Винд, который забил 11 раз за сезон. Команда играет достаточно открыто, делает ставку на быстрые фланги, но теряет концентрацию во втором тайме.

Факты о командах:

«Боруссия М»

Не выигрывает 6 матчей подряд

В среднем 2.0 гола за игру, 3.0 – пропущенных (последние 5 игр)

Забивает в 10 из 12 последних матчей

45 очков, 10-е место

«Вольфсбург»

Не выигрывает 9 матчей подряд

В среднем 1.2 гола за игру, 2.4 – пропущенных (последние 5 игр)

Пропускает в 13 матчах подряд

40 очков, 12-е место

Личные встречи 32% (11) 26% (9) 41% (14) 48 Забитых мячей 51 1.41 В среднем за матч 1.5 4:1 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Бундеслига, 17 тур Вольфсбург 5 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 28 тур Вольфсбург 1 : 3 Боруссия М Германия. Кубок, 1/8 финала Боруссия М 1 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 11 тур Боруссия М 4 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 27 тур Боруссия М 2 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 10 тур Вольфсбург 2 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 24 тур Боруссия М 2 : 2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 7 тур Вольфсбург 1 : 3 Боруссия М Германия. Бундеслига, 21 тур Вольфсбург 0 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 4 тур Боруссия М 1 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 32 тур Боруссия М 3 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 15 тур Вольфсбург 2 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 23 тур Боруссия М 0 : 3 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 6 тур Вольфсбург 2 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 31 тур Боруссия М 3 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 14 тур Вольфсбург 3 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 33 тур Вольфсбург 1 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 16 тур Боруссия М 1 : 2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 25 тур Вольфсбург 2 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 8 тур Боруссия М 2 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 30 тур Боруссия М 1 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 13 тур Вольфсбург 1 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 34 тур Вольфсбург 3 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 17 тур Боруссия М 2 : 2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 31 тур Вольфсбург 3 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 14 тур Боруссия М 2 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 20 тур Вольфсбург 0 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 3 тур Боруссия М 4 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 24 тур Вольфсбург 2 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 7 тур Боруссия М 1 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 26 тур Боруссия М 0 : 4 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 9 тур Вольфсбург 2 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 27 тур Боруссия М 1 : 2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 10 тур Вольфсбург 3 : 0 Боруссия М

Прогноз на матч «Боруссия М» – «Вольфсбург»

Учитывая слабость обороны обеих команд, а также их привычку играть в открытый футбол, вполне вероятен результативный матч с голами с обеих сторон. «Боруссия М» выглядит немного предпочтительнее за счeт домашнего фактора и более яркой атакующей игры, но и «Вольфсбург» способен навязать борьбу. Вероятен сценарий, где хозяева вырвут победу с преимуществом в один мяч.

Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу «Боруссии М»

Рекомендованные ставки: